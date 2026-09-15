Περσικός Κόλπος: Δύο αλιευτικά επλήγησαν από drones -Αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους

Δύο αλιευτικά σκάφη επλήγησαν από drones στον Περσικό Κόλπο το βράδυ της Δευτέρας, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης του Ιράν που κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr πως τα δύο αλιευτικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση στα ανοικτά του λιμανιού Καργκάν και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων τους.

Νωρίτερα, το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM) διέψευσε τον ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν πως το υπό σημαία Παναμά τάνκερ El Gaia τυλίχθηκε στις φλόγες αφότου χτύπησε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM υπενθυμίζει πως το El Gaia «επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα», με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Το σαββατοκύριακο, δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν και επί του παρόντος «ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο», διευκρινίζει.