Περσικός Κόλπος: Οι ΗΠΑ χτύπησαν ραντάρ του Ιράν – Πυρά και από την Τεχεράνη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βομβάρδισε χθες Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα» εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτικά ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.

Αμερικανικές δυνάμεις «κατέρριψαν τέσσερα drones (...) που είχαν εξαπολυθεί προς την κατεύθυνση του στενού του Ορμούζ» διότι «ήγειραν άμεση απειλή για την κίνηση των πλοίων στην περιοχή», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν «έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ για να αμυνθούν έναντι περαιτέρω επιθέσεων», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω X.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να ανταποδώσουν, στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν», πρόσθεσε η CENTCOM.

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr, οι ιρανικές δυνάμεις προχώρησαν το Σάββατο σε σειρά πυρών που χαρακτηρίστηκαν ως «προειδοποιητικό μέτρο» κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα πυρά ενδέχεται να συνδέονται με την αναδιάταξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Κατά το Mehr, ο στόχος των πυρών βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή πέρα από το νησί Λαράκ, μικρό νησί που βρίσκεται ανοιχτά της Μπαντάρ Αμπάς, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τις δυο χώρες, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στις αρχές της εβδομάδας πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, σε ανταπόδοση κατά την Ουάσιγκτον για ιρανικές επιθέσεις.

Και το βράδυ της Τρίτης αναφέρθηκαν πλήγματα στο νησί Κεσμ από τον αμερικανικό στρατό.

Η Τεχεράνη ανέφερε πως νωρίτερα χθες εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.