Πεσκόφ: «Νέοι κύκλοι διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία την ερχόμενη εβδομάδα»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ότι ο νέος κύκλος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία προγραμματίζεται για την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει τον τόπο διεξαγωγής του.

«Υπάρχει συμφωνία για να πραγματοποιηθεί, πράγματι, την επόμενη εβδομάδα. Θα σας ενημερώσουμε για τον τόπο και τις ημερομηνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στο Reuters, ότι Aμερικανοί αξιωματούχοι πρότειναν μια τριμερή συνάντηση τη Δευτέρα στο Μαϊάμι. Οι προηγούμενοι γύροι των συνομιλιών είχαν διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Ουάσινγκτον διαπραγματεύονται για διμερή εμπορική και οικονομική συνεργασία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα ελπίζει ότι ο διάλογος δε θα σταματήσει, αλλά πως είναι απίθανο να διεξαχθούν τέτοιες συνομιλίες πριν από τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανίας.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει την κατηγορία της Ουκρανίας ότι η Ρωσία έπληξε το ουκρανικό τμήμα του σοβιετικής κατασκευής πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα και σταμάτησε τις ροές προς την ανατολική Ευρώπη.

«Δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες», δήλωσε ο Πεσκόφ και παρέπεμψε μια ερώτηση για το θέμα στο ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.