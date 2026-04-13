Πέτερ Μαγιάρ: Ο 45χρονος πολιτικός που «έδιωξε» τον Όρμπαν - Χρόνια αποφεύγει τις «τρικλοποδιές» του

Όταν ο Πέτερ Μαγιάρ μεγάλωνε κατά τη διάρκεια της δημοκρατικής μετάβασης της Ουγγαρίας, είχε μια αφίσα του Βίκτορ Όρμπαν κολλημένη στον τοίχο του υπνοδωματίου του. Εκείνη την εποχή, ο Όρμπαν ήταν ένας φιλελεύθερος αντικομμουνιστής που είχε ζητήσει την αποχώρηση των σοβιετικών στρατευμάτων από τη χώρα.

Χθες, ο Μαγιάρ κατάφερε να νικήσει τον Όρμπαν στις εκλογές και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας ύστερα από 16 χρόνια μονοπώλησης του πρωθυπουργικού θώκου από τον προκάτοχό του.

Για πολλούς Ούγγρους, ειδικά για εκείνους που μεγάλωσαν γνωρίζοντας λίγα πέρα από μία διακυβέρνηση Όρμπαν, η στιγμή ήταν χρόνια στα σκαριά.

«Το περιμέναμε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό» δήλωσε η Ντόρα, μια 30χρονη δικηγόρος - μία από τις χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στις όχθες του Δούναβη στη Βουδαπέστη για να ακούσουν τα αποτελέσματα των εκλογών.

Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

Γυμνασμένος, κομψά ντυμένος και, στα 45 του, περίπου 17 χρόνια νεότερος από τον Όρμπαν, ο Μαγιάρ - του οποίου το επώνυμο σημαίνει κυριολεκτικά «ουγγρικό» - προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια της Βουδαπέστης.

Μεταξύ των συγγενών του υπάρχουν δικηγόροι και δικαστές, καθώς και ο πρώην πρόεδρος Φέρεντς Μαντλ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ουγγαρίας από το 2000 έως το 2005, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Η μεταστροφή του 45χρονου από θαυμαστή του Όρμπαν σε αντίπαλό του, ήταν μία σχετικά γρήγορη υπόθεση. Μόλις πριν από δύο χρόνια, ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz και είχε προηγουμένως παντρευτεί την Τζούντιτ Βάργκα, η οποία ήταν κάποτε ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του κόμματος.

Το ζευγάρι έζησε για περίπου μια δεκαετία στις Βρυξέλλες, όπου ο Μαγιάρ ήταν διπλωμάτης και η Βάργκα εργαζόταν για κάποιον ευρωβουλευτή του Fidesz. Επέστρεψαν στη Βουδαπέστη με τους τρεις γιους τους το 2018. Το επόμενο έτος, η Βάργκα διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης του Όρμπαν - μια θέση από την οποία έφυγε το 2023 για να οδηγήσει το Fidesz στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2024.

Το σχέδιο ανατράπηκε ύστερα από ένα σκάνδαλο που συγκλόνισε το Fidesz στις αρχές του 2024. Η τότε πρόεδρος της Ουγγαρίας, Καταλίν Νόβακ, είχε απονείμει χάρη σε πρώην αξιωματούχο που είχε καταδικαστεί για κάλυψη της κακοποίησης ανήλικων αγοριών εντός ορφανοτροφείου.

Οι αποκαλύψεις έκαναν πολύ κακό στο πρεστίζ του ορθόδοξου κόμματος του Όρμπαν και αποκάλυψαν - όπως ανέφεραν και ψηφοφόροι του - την «υποκρισία» του Fidesz.

Η Βάργκα, η οποία είχε εμπλοκή στην απονομή της χάρης, παραιτήθηκε, με πολλούς ωστόσο να επισημαίνουν ότι αναγκάστηκε να το πράξει μετά από πιέσεις του πρωθυπουργού.

2024: Η χρονιά που αναδείχθηκε ο Πέτερ Μαγιάρ

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Μαγιάρ δημοσίευσε ένα «εκρηκτικό» βίντεο κατηγορώντας εκείνον και άλλα υπουργικά στελέχη πως «κρύβονται πίσω από φούστες γυναικών» όσον αφορά στο σκάνδαλο.

Αργότερα την ίδια χρονιά, ανακοίνωσε πως εντάσσεται στο κόμμα Tisza, το οποίο αναδείχθηκε γρήγορα σε σημαντική δύναμη. Υπό την ηγεσία του νεαρού πολιτικού, κέρδισε περί το 30% των ψήφων στις ευρωεκλογές του 2024.

Το «Tisza», να σημειωθεί, είναι ακρωνύμιο των ουγγρικών λέξεων «σεβασμός και ελευθερία» και είναι επίσης το όνομα ενός μεγάλου ποταμού στη χώρα. Το κόμμα αναφέρεται συχνά ως «σαρωτική» ή «πλημμυρική» Ουγγαρία.

Ξαφνικά, οι Ούγγροι, κουρασμένοι από τον Όρμπαν αλλά χωρίς αξιόπιστη αντιπολίτευση, είδαν ότι υπάρχει εναλλακτική. Έκτοτε, ο αριθμός των μελών του κόμματος έχει διογκωθεί.

Και παρότι η προεκλογική εκστρατεία του απερχόμενου πρωθυπουργού επικεντρώθηκε στην εξωτερική πολιτική, ο αντίπαλός του επένδυσε σε εσωτερικά ζητήματα, όπως η οικονομία και η διαφθορά. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει επίσης εργαστεί για να οικοδομήσει μια άμεση σχέση με τους ψηφοφόρους, επισκεπτόμενος δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις και συχνά μένοντας για ώρες, μετά τις ομιλίες του, για να συναντήσει τους ντόπιους.

Απέφυγε τις «τρικλοποδιές» του Όρμπαν

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που φαίνεται ότι βοήθησε στην ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού είναι το πόσο... προβλέψιμος είχε γίνει ο Όρμπαν, αναφορικά με το πώς επιχειρεί να σπιλώσει τους αντιπάλους του.

Είναι ενδεικτικό πως ο Μαγιάρ είχε αποκαλύψει πως το Fidesz σκόπευε να δημοσιεύσει ένα βίντεο με προσωπικές του στιγμές και δεν είχε κρύψει ότι είναι εκείνος στο βίντεο, αλλά δεν έκανε τίποτα το παράνομο με την, επίσης ενήλικη, σύντροφό του.

Για το κυβερνών κόμμα αποδείχθηκε δύσκολο να τον σκιαγραφήσει και ως φιλελεύθερο, στο πλαίσιο της γενικής δαιμονοποίησης του κινήματος LGBTQ και των απαγορεύσεων που είχε επιβάλει ανά τα χρόνια. Αντί να σχολιάσει άμεσα, ο 45χρονος είχε καταγγείλει πως ο πρωθυπουργός στόχευε να «ενσταλάξει φόβο και να μας διχάσει» και τονίζοντας ότι η Ουγγαρία χρειαζόταν έναν ηγέτη που θα «προστάτευε και θα εκπροσωπούσε όλους τους Ούγγρους».

Ομοίως ήταν επιφυλακτικός και με την Ουκρανία, την οποία ο Όρμπαν έχει, επίσης, διασύρει. Ουσιαστικά αρνήθηκε να συζητήσει την εξωτερική πολιτική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, για να αποφύγει να παρουσιαστεί ως το είδος του φιλελεύθερου Ευρωπαίου πολιτικού που το Fidesz αγαπούσε να επιτίθεται.

Η σχεδόν καθολική του σιωπή είχε οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα πως, όπως ο πρωθυπουργός, θα εμποδίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της χώρας, ωστόσο ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στην Eurasia Group, μια εταιρεία συμβουλευτικής για πολιτικούς κινδύνους, δήλωσε ότι πολλοί στις Βρυξέλλες κατάλαβαν ότι η Μαγιάρ απλώς στόχευε να στερήσει από το Fidesz τρόπους να του επιτεθεί.

«Δεν είναι Όρμπαν. Δεν είναι λαϊκιστής, εθνικιστής» επεσήμανε ο ίδιος.