Πέθανε 24χρονη μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο: Καταγγελία πως γιατροί την έστειλαν σπίτι με παυσίπονα

Σε ηλικία 24 ετών έφυγε από τη ζωή μία γυναίκα από την Ουαλία, που είχε έρθει για διακοπές στη Ζάκυνθο, με τους γονείς της να καταγγέλλουν πως γιατροί την έστειλαν δύο φορές σπίτι, χορηγώντας της παυσίπονα.

Ο λόγος, όπως αναφέρει σχετικά η Daily Mail, για την Τζόρτζια Τέιλορ (Georgia Taylor), από το Gwaelod-g-Garth της Ουαλίας, που απεβίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Αυγούστου μετά από ταξίδι στη Ζάκυνθο, όπου έμεινε για μία εβδομάδα.

Η Georgia είχε αρχικά εμφανίσει εξανθήματα σε μερικά από τα δάχτυλά της γύρω στον Ιούνιο και η οικογένειά της τής συνέστησε να σταματήσει να φοράει τα δαχτυλίδια της, καθώς φοβούνταν ότι είχε παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

Πώς πέθανε η 24χρονη που πήγε για διακοπές στη Ζάκυνθο

Ωστόσο, τον Ιούλιο, το πρόσωπο της 24χρονης είχε πρηστεί και ήταν πρησμένο γύρω από τα μάτια, ενώ εξάνθημα είχε εμφανιστεί και στα χέρια της, μεταδίδει σχετικά η Daily Mail για την υπόθεση.

Αφού επισκέφθηκε γιατρό στο Λονδίνο, τής χορηγήθηκαν αντιισταμινικά και υδροκορτιζόνη, καθώς τα συμπτώματά της παρέπεμπαν σε αλλεργία. Ωστόσο, το πρήξιμο δεν υποχωρούσε και το οίδημα στο πρόσωπο της Georgia την εμπόδιζε να πάει στη δουλειά.

Λίγες μέρες αργότερα, πήγε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς παρουσίασε δύσπνοια. Οι γιατροί «έλεγξαν κάποια στατιστικά στοιχεία» και στη συνέχεια την έστειλαν σπίτι με περισσότερα παυσίπονα, όπως κατήγγειλαν οι γονείς της.

Η οικογένεια ταξίδεψε στην Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου και, αν και η Georgia φαινόταν γενικά καλά, ένιωσε έναν «ενοχλητικό πόνο» στο δεξί της γάμπα ενώ είχαν πάει για πεζοπόρια σε λόφο. Η μητέρα της Georgia, Nicola, είπε ότι η κόρη της «δυσκολευόταν να περπατήσει», παρόλο που το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον πρησμένο.

Είπε στο WalesOnline ότι η οικογένεια πήγε την Georgia στο φαρμακείο, όπου της έδωσαν ιβουπροφαίνη και κάποια παυσίπονα, τα οποία φάνηκαν να ανακουφίζουν τον πόνο μετά από μια μέρα περίπου.

Η Νικόλα πρόσθεσε: «Την πήγαμε στο φαρμακείο και της έδωσαν ιβουπροφαίνη και μερικά παυσίπονα, τα οποία φάνηκαν να ανακουφίζουν τον πόνο μετά από μια μέρα περίπου.

Επέστρεψε σπίτι με το αεροπλάνο και ήταν καλά. Το πόδι της πιθανώς την πονούσε ακόμα, αλλά δεν το ανέφερε και πήγε στο Worcester για το Σαββατοκύριακο με φίλους.

Γύρισε σπίτι και την επόμενη μέρα το πρωί είπε ότι το πόδι της πονούσε πολύ, οπότε ένα μέλος της οικογένειας κανόνισε να την δει ένας φυσιοθεραπευτής».

Η οικογένεια είπε ότι η Georgia πήγε στο ραντεβού της γύρω στις 6 μ.μ. στις 20 Αυγούστου, αλλά έστειλε μήνυμα στη μητέρα της να βιαστεί να πάει εκεί επειδή δεν αισθανόταν καλά και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο.

Η Nicola είπε: «Φτάσαμε εκεί και όλα έγιναν πολύ γρήγορα». Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν τη 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου πέθανε έχοντας την οικογένεια στο πλευρό της.

Η αιτία θανάτου της 24χρονης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Οι γονείς της, Nicola και John, περιέγραψαν το συμβάν ως «φρικτό» και «αδιανόητο πόνο».

Με πληροφορίες από Daily Mail