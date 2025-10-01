Πέθανε επειδή έτρωγε μόνο φρούτα: Πολωνή βρήκε άδοξο θάνατο σε ξενοδοχείο του Μπαλί

Μια Πολωνή απόφοιτη πανεπιστημίου, βρήκε άδοξο θάνατο σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μπαλί, με κύρια αιτία να εκτιμάται η ακραία χορτοφαγική δίαιτα που ακολουθούσε, η οποία περιελάμβανε μόνο φρούτα.

Η Καρολίνα Κρίζακ ξεκίνησε την πειραματική δίαιτα «raw fruitarian», καταναλώνοντας μόνο ωμά φρούτα, σε ηλικία 19 ετών και απέκτησε εμμονή με την εικόνα του σώματός της και την έννοια της «καθαρής διατροφής».

Η Πολωνή απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Λιντς ταξίδεψε στο Μπαλί το 2024, αλλά η υγεία της είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που μετά βίας μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία της ή ακόμα και να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Δίαιτα με φρούτα μέχρις...εσχάτων

Όταν έκανε check-in στο θέρετρο Sumberkima Hill τον Δεκέμβριο, το προσωπικό την περιέγραψε ως «αδυνατισμένη», με βυθισμένα μάτια και την κλείδα της να προεξέχει ορατά από το δέρμα της.

Μια έρευνα του The Cut αναφέρει ότι η 27χρονη ήταν τόσο αδύναμη που ο υπάλληλος της νυχτερινής υπηρεσίας αναγκάστηκε να την υποβαστάξει για να φτάσει στο δωμάτιό της, καθώς δεν μπορούσε να στηρίξει το βάρος της.

Το προσωπικό ρώτησε την Καρολίνα αν έπρεπε να καλέσουν γιατρό, αλλά εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά και άφησε οδηγίες στο προσωπικό του ξενοδοχείου να της σερβίρουν μόνο φρούτα και να παραδίδουν τα γεύματα απευθείας στην πόρτα της.

Ο Bernard Hudepohl, διευθυντής του χώρου, δεν εξεπλάγη από αυτά τα αιτήματα, καθώς ήταν αρκετά συνηθισμένα στο Μπαλί, δεδομένης της φήμης του νησιού για υγιεινή ζωή.

Η Mail Online αναφέρει ότι η Καρολίνα σπάνια έβγαινε από το δωμάτιό της τις επόμενες μέρες, αλλά την επισκέπτονταν συχνά το προσωπικό του ξενοδοχείου που της παρέδιδε πακέτα με φρούτα. Μερικές φορές πήγαινε στη βεράντα για να καθίσει, αλλά σύντομα δεν είχε πλέον ενέργεια.

Τρεις μέρες μετά την έναρξη της παραμονής της, ένας ντόπιος που διατηρούσε ένα καφέ με ωμή vegan κουζίνα στο Ουμπούντ επικοινώνησε με το θέρετρο. Ο ντόπιος ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα της Καρολίνα, αφού είχαν συναντηθεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια ταξιδιού.

Όταν το προσωπικό πήγε να ελέγξει την κατάστασή της, βρήκε το άψυχο σώμα της στο δωμάτιό της.

Οι κίνδυνοι της ακραίας δίαιτας

Μία κοπέλα με το ψευδώνυμο Εμίλια, πρώην φρουτοφάγος και διαδικτυακή φίλη της Καρολίνα, αποκάλυψε ότι κατά τη στιγμή του θανάτου της, η Καρολίνα έπασχε από οστεοπόρωση και ανεπάρκεια λευκωματίνης, η οποία οδήγησε σε οίδημα και πρήξιμο των ποδιών.

Η Καρολίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βαρσοβία της Πολωνίας, αλλά σε ηλικία 18 ετών μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, όπου ανέπτυξε ενδιαφέρον για τη γιόγκα και ανακάλυψε τον βιγκανισμό.

Μέσω του Instagram , εξέφρασε πώς ο βιγκανισμός «της άνοιξε τα μάτια» σε «τόσα πολλά πράγματα» και ήταν «ευγνώμων» που τον ανακάλυψε. Σύντομα άρχισε να μοιράζεται εικόνες από smoothie bowls στο διαδίκτυο και να πραγματοποιεί ζωντανές συνεδρίες στο Instagram, όπου οι ακόλουθοί της επαινούσαν τον «ωραίο λαιμό και τις κλείδες» της.

Η Καρολίνα, παθιασμένη χορεύτρια μπαλέτου και μοντέρνου χορού, συνδέθηκε με την Ντανιέλα Σιίρα το 2017 και σύντομα υιοθέτησε μια φρουτοφαγική δίαιτα που καθοδηγεί τους οπαδούς της να καταναλώνουν μόνο ωμά φρούτα, παρά το γεγονός ότι τους λείπουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνες, λίπη και ωμέγα-3.

Τυπικά, οι άνθρωποι που ακολουθούν τέτοιες αποκλειστικές διατροφές, όπως οι vegan, fruitarian και carnivore, λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής για να έχουν επάρκεια σε στοιχειώδη θρεπτικά συστατικά, και κάτι τέτοιο δεν θεωρείται «παραβίαση» της δίαιτας.

Όταν παρατήρησαν τη δραστική απώλεια βάρους της, οι γονείς της Καρολίνα επέμειναν να επιστρέψει σπίτι για να ξεκινήσει θεραπεία για τη διατροφική της διαταραχή, αλλά εκείνη αμέσως ξεκίνησε πάλι την ωμοφαγική της διατροφή αφού πέρασε την άνοιξη του 2018 σε κλινική εσωτερικών ασθενών.

«Χρειαζόταν ιατρική και ψυχολογική βοήθεια και η κοινότητα συχνά επικύρωνε τις συμπεριφορές της», είπε ένας φίλος. Η Καρολίνα έφυγε για άλλη μια φορά από την Πολωνία το 2024 και κατευθύνθηκε προς την Τενερίφη, προτού τελικά πετάξει για το Μπαλί τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με σκοπό να συναντήσει φρουτοφάγους στο Ουμπούντ.

Ένας προπονητής υγείας φρουτοφάγων που συνάντησε την πρώην φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Λιντς πρόσεξε αμέσως την Καρολίνα λόγω του εξαιρετικά χαμηλού βάρους της, με τον προπονητή να εκτιμά ότι δεν θα μπορούσε να ζυγίζει περισσότερο από 60 λίβρες εκείνη την εποχή. Μετά από μερικούς μήνες, φίλοι ανέφεραν ότι μετά βίας μπορούσε να διατηρήσει την ισορροπία της και έπρεπε να περπατάει αργά για να αποφύγει τις συγκρούσεις με αντικείμενα.

Η Καρολίνα αρνήθηκε να ζητήσει ιατρική βοήθεια και φαινόταν ικανοποιημένη με τη ζωή της, είπαν γνωστοί της. Απευθύνθηκε σε συμβούλους υγείας με σκοπό να ζητήσει βοήθεια για την ασθένειά της, αλλά ήταν ανένδοτη στην άποψη ότι οποιαδήποτε θεραπεία θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια ωμοφαγική vegan διατροφή.

Πηγή: The Mirror