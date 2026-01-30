Πέθανε η ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα: Είχε υποδυθεί τη μητέρα του Κέβιν στο «Μόνος στο σπίτι»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα, η οποία είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό μέσα από τους πολυάριθμους ρόλους της, ανάμεσά τους και εκείνον της μητέρας του Κέβιν στην εμβληματική ταινία «Μόνος στο σπίτι».

Ποια είναι η Κάθριν Ο’Χάρα

Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή από ταινίες όπως το «Μόνος στο σπίτι» και ο «Σκαθαροζούμης». Υπήρξε παντρεμένη για 33 χρόνια με τον Μπομπ Γουέλς, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, τον 31χρονο Μάθιου και τον 29χρονο Λουκ.

Η καριέρα της Κάθριν Ο’Χάρα ξεκίνησε στο Τορόντο τη δεκαετία του 1970, όταν συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Γιουτζίν Λέβι — μια συνεργασία που έμελλε να διαρκέσει μια ζωή και να κορυφωθεί με τη συμπρωταγωνίστησή τους στη σειρά «Schitt’s Creek». Οι δυο τους συμμετείχαν στο αρχικό καστ της σατιρικής τηλεοπτικής σειράς σκετς «SCTV», η οποία αποτέλεσε εφαλτήριο για την καριέρα πολλών σπουδαίων Καναδών κωμικών, όπως ο Μάρτιν Σορτ και η Άντρεα Μάρτιν.

Παρά τη μακρά πορεία της στην κωμωδία, η Ο’Χάρα ξεχώρισε και σε δραματικούς ρόλους. Η ερμηνεία της στη σειρά «The Last of Us» του HBO της χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Emmy, όπως και η πρόσφατη συμμετοχή της στον ρόλο παραγωγού του Χόλιγουντ στη σειρά «The Studio».