Πέθανε η Μπερναντέτ Σιράκ, πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας, σε ηλικία 93 ετών

Την τελευταία της πνοή άφησε η Μπερναντέτ Σιράκ, χήρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζακ Σιράκ, χθες, Παρασκευή (5/6), το βράδυ, σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η κόρη της, η Κλοντ Σιράκ.

Η Μπερναντέτ Σιράκ, το γένος Σοντρόν ντε Κουρσέλ, «έφυγε το βράδυ, γαλήνια, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της. Είχε γίνει 93 ετών» στις 18 Μαΐου, δήλωσε η κόρη της. Ο Ζακ Σιράκ πέθανε το 2019 σε ηλικία 86 ετών.

Ήταν η μόνη πρώτη κυρία που είχε ασκήσει και η ίδια αιρετό αξίωμα, αυτό της νομαρχιακής συμβούλου του Κορέζ (κεντροδυτική Γαλλία), του νομού στον οποίο εκλεγόταν συνεχώς από το 1979 ως το 2015.

O γάμος της με τον Ζακ Σιράκ κράτησε για πάνω από εξήντα χρόνια του Ζακ Σιράκ, συνοδεύοντας τον καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας του προς το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων (βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, δήμαρχος του Παρισιού) μέχρι και τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 1995, στην τρίτη προσπάθειά του.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στον θάνατο της, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη κυρία της καρδιάς» η οποία «σημάδεψε την ιστορία μας».