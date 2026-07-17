Πέθανε η Μπρέντα Φρίκερ του «Home Alone» - Ήταν η πρώτη Ιρλανδή που κέρδισε Όσκαρ

Η Ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ, η οποία κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία του 1989 «Το Αριστερό μου Πόδι» (My Left Foot) και ενσάρκωσε αγαπημένους χαρακτήρες στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2» και στη τηλεοπτική σειρά «Casualty», απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Η Φρίκερ κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου το 1990, υποδυόμενη τη μητέρα του χαρακτήρα του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην ταινία «Το Αριστερό μου Πόδι». Ενσάρκωσε τη νοσοκόμα Μέγκαν Ρόουτς στη σειρά του BBC «Casualty» από το 1986 έως την τελευταία της εμφάνιση το 2010, ενώ υποδύθηκε επίσης τη γυναίκα με τα περιστέρια στο Σέντραλ Παρκ στη συνέχεια της ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone 2) το 1992.

Σε δήλωσή του, ο ατζέντης της, Φιλ Μπέλφιλντ, ανέφερε: «Δεν θα ξαναδούμε ποτέ άλλη σαν κι εκείνη και ο κόσμος είναι φτωχότερος χωρίς την παρουσία της». Πρόσθεσε δε: «Είχα την τιμή να τη γνωρίσω, να την αγαπήσω και να συνεργαστώ μαζί της· θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου, καθώς και στις καρδιές τόσων πολλών θαυμαστών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σε όλο τον κόσμο».

Γεννημένη στο Δουβλίνο, η Φρίκερ ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική με ρόλους στην τηλεόραση και το θέατρο, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην πρώτη ιρλανδική σαπουνόπερα «Tolka Row» τη δεκαετία του 1960, στη σαπουνόπερα του ITV «Coronation Street» το 1977 και στο «Licking Hitler», ένα έργο της σειράς «Play For Today» σε σενάριο του Ντέιβιντ Χέαρ το 1978.

Συμμετείχε στο καστ του πρώτου επεισοδίου της μακρόβιας ιατρικής δραματικής σειράς του BBC «Casualty» το 1986, παραμένοντας βασικό μέλος της σειράς έως το 1990 και επιστρέφοντας τακτικά σε αυτήν τα επόμενα χρόνια. Έγραψε ιστορία το 1990, όταν έγινε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε βραβείο Όσκαρ, επικρατώντας έναντι αστέρων του Χόλιγουντ όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Αντζέλικα Χιούστον.

Η ταινία «My Left Foot» (Το Αριστερό μου Πόδι) αφηγούνταν την αληθινή ιστορία ενός Ιρλανδού, του Κρίστι Μπράουν, τον οποίο υποδύθηκε ο Ντέι-Λιούις, ο οποίος είχε γεννηθεί με εγκεφαλική παράλυση και μπορούσε να ελέγξει μόνο το αριστερό του πόδι.

Ο ηθοποιός κέρδισε επίσης Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Ένας ακόμη αξιομνημόνευτος ρόλος ήρθε δύο χρόνια αργότερα, όταν η Φρίκερ επιλέχθηκε να υποδυθεί την άστεγη γυναίκα με τα περιστέρια, με την οποία γίνεται φίλος ο Κέβιν (τον οποίο ενσάρκωνε ο Μακόλεϊ Κάλκιν) στην ταινία «Home Alone 2».