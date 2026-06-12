Πέθανε η Ταϊλανδή πριγκίπισσα Bha μετά από 4 χρόνια σε κώμα - Η πρώτη γυναίκα με αξιώσεις για τον θρόνο

Το μεγαλύτερο παιδί του βασιλιά της Ταϊλάνδης, Maha Vajiralongkorn, πέθανε σε ηλικία 47 ετών, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κώμα.

Η πριγκίπισσα Bajrakitiyabha Mahidol, γνωστή στην Ταϊλάνδη ως πριγκίπισσα Bha, νοσηλευόταν από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν αρρώστησε σοβαρά μετά από καρδιακά προβλήματα.

Υπήρξαν ελάχιστες ενημερώσεις σχετικά με την υγεία της μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, αν και στις αρχές Μαΐου το παλάτι δήλωσε ότι η ιατρική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί, ως αποτέλεσμα πολλαπλών λοιμώξεων σε όργανα και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν τον ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό της.

Τον Απρίλιο, οι γιατροί ανακάλυψαν μια στομαχική λοίμωξη που οδήγησε σε φλεγμονή στα έντερα της, προκαλώντας πτώση της αρτηριακής της πίεσης και ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού, η κατάσταση της πλέον δεν επιδεχόταν περαιτέρω θεραπεία.

Ποια ήταν η πριγκίπισσα Bha

Γεννημένη το 1978 από τον τότε πρίγκιπα διάδοχο Vajiralongkorn και τη σύζυγό του - και ξαδέρφη του - πριγκίπισσα Soamsawali, η Bajrakitiyabha κατείχε πολλά πτυχία, συμπεριλαμβανομένου διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Διετέλεσε πρέσβειρα στην Αυστρία, καθώς και εργάστηκε στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα, στη βασιλική διοίκηση ασφαλείας και ως πρέσβειρα καλής θέλησης στο γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα.

Αγωνίστηκε, επίσης, για τα δικαιώματα των γυναικών κρατουμένων.

Ο θάνατός της θα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαδοχή - ένα ευαίσθητο ζήτημα στην Ταϊλάνδη, όπου η δημόσια συζήτηση για τη μοναρχία περιορίζεται αυστηρά, από τον νόμο. Η κριτική στη βασιλική οικογένεια μπορεί να οδηγήσει σε έως και 15 χρόνια φυλάκισης.

Η Bajrakitiyabha θεωρούνταν, από πολλούς αναλυτές, ως κατάλληλη διάδοχος του θρόνου.

Ο βασιλιάς έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και έχει επτά παιδιά. Η Bajrakitiyabha ήταν ένα από τα τρία μόνο παιδιά του που κατείχαν βασιλικό τίτλο, μαζί με την 38χρονη πριγκίπισσα Sirivannavari και τον 20χρονο πρίγκιπα Dipangkorn.

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως μπορεί να ανέβαινε στον θρόνο ο Dipangkorn, με την αδελφή του στη θέση της αναπληρώτριας, ή να αναλάβει η ίδια τον τίτλο.

Η Ταϊλάνδη δεν είχε ποτέ κυβερνώσα βασίλισσα.

Οι τέσσερις άλλοι γιοι του Vajiralongkorn ζουν στο εξωτερικό από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, αφότου ανακοινώθηκε το διαζύγιό του από τη μητέρα τους, Sujarinee, πρώην ηθοποιό, την οποία κατηγόρησε δημόσια για μοιχεία.

Οι γιοι του βασιλιά, πραγματοποίησαν σειρά από ταξίδια στην Ταϊλάνδη - μετά από δεκαετίες στο εξωτερικό - από το 2023 έως το 2025, όταν και ανακοίνωσαν πως τους απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.