Σάλος με τον Άντριου: «40 ιερόδουλες σε 4 μέρες» – Ταξίδι-σκάνδαλο στην Ταϊλάνδη με λεφτά των φορολογουμένων

Ο ιστορικός Άντριου Λάουνι, μιλώντας στο νέο podcast της Daily Mail με τίτλο Deep Dive: The Fall of the House of York, κατηγόρησε τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ ότι «δεν έχει ηθικά όρια» και ότι εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος για να «βάλει λεφτά στην τσέπη» και να κυνηγήσει γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Λάουνι, σε ένα ταξίδι που χρηματοδοτήθηκε από τους Βρετανούς φορολογούμενους, ο Άντριου έφερε «40 ιερόδουλες σε μόλις τέσσερις ημέρες» στο πεντάστερο ξενοδοχείο του στην Ταϊλάνδη.

Ο ιστορικός υποστήριξε ότι η πληροφορία αυτή έχει επιβεβαιωθεί από «πολλαπλές πηγές», μεταξύ των οποίων και ένας ανταποκριτής του Reuters αλλά και μέλος της ταϊλανδέζικης βασιλικής οικογένειας.

Ο Λάουνι αποκάλυψε ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είχε συμβουλέψει να μην δοθεί στον Άντριου ο ρόλος του εμπορικού απεσταλμένου το 2001, προειδοποιώντας ότι θα «κυνηγούσε γυναίκες και θα έπαιζε γκολφ».

Ωστόσο, ο νυν βασιλιάς παραγκωνίστηκε από τον τότε πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ και τον στενό του συνεργάτη Πίτερ Μάντελσον.

«Κρίση μέσης ηλικίας» και πολυτελή ταξίδια

«Το 2001, ο Άντριου είναι 41 ετών, περνάει κρίση μέσης ηλικίας και αρχίζει να κυνηγάει πολλές γυναίκες», είπε ο Λάουνι. Ο ιστορικός περιέγραψε πώς ο Άντριου συνήθιζε να κρατά «δύο εβδομάδες για τον προσωπικό του χρόνο» σε κάθε ταξίδι, μετατρέποντας τις επίσημες αποστολές σε πολυτελείς διακοπές.

Πέρα από τα σκάνδαλα με τις γυναίκες, ο Λάουνι τόνισε ότι η «πραγματική ανησυχία» ήταν η χρήση της θέσης του για προσωπικό όφελος. «Ο Άντριου έστελνε μια λίστα με άτομα που ήθελε να συναντήσει για τα προσωπικά του επιχειρηματικά συμφέροντα», είπε, αναφέροντας τη στενή του σχέση με τον επιχειρηματία Ντέιβιντ Ρόουλαντς.

Ο Άντριου φέρεται να βοήθησε τον Ρόουλαντς να αποκτήσει τραπεζική άδεια στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει πόρτες στην Κίνα.

Την Πέμπτη, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για να αφαιρέσει από τον Άντριου τον τίτλο του πρίγκιπα, ενώ του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το Royal Lodge.

«Φέρνει δυσφήμιση σε ολόκληρο τον θεσμό»

Ο Λάουνι δεν μάσησε τα λόγια του: «Ο Άντριου φέρνει σαφώς δυσφήμιση σε ολόκληρο το θεσμό. Υπονομεύει όλο το καλό έργο που κάνει η υπόλοιπη οικογένεια». Και πρόσθεσε:

«Αν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, ας τις αντιμετωπίσει. Ας πάει, αν χρειαστεί, στη φυλακή. Αυτό θα δείξει ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ο ιστορικός κάλεσε τον βασιλιά Κάρολο να επιδείξει «λιγότερη μυστικότητα και περισσότερη διαφάνεια», υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι η μοναρχία μπορεί να επιβιώσει. «Μιλώ ως μοναρχικός που θέλει να επιβιώσει η μοναρχία.

Αλλά δεν θέλω να επιβιώσει αν αυτοί οι διεφθαρμένοι και ανέντιμοι βασιλείς έχουν ελεύθερο πεδίο δράσης», κατέληξε.