Πέθανε η Τζέιν Γκούνταλ - Ποια ήταν η εμβληματική πρωτευοντολόγος

Η κορυφαία πρωτευοντολόγος και ειδικός στους χιμπαντζήδες, Τζέιν Γκούντολ (Jane Goodall), της οποίας το έργο απαθανατίστηκε σε περισσότερα από 40 ντοκιμαντέρ, πέθανε σε ηλικία 91 ετών στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου που ίδρυσε η ίδια.

Το Ινστιτούτο Τζέιν Γκούντολ, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι απεβίωσε την Τετάρτη από φυσικά αίτια.

Η Τζέιν ήταν παγκοσμίως γνωστή για τη μελέτη 65 ετών των άγριων χιμπαντζήδων στο Γκόμπε της Τανζανίας. Ωστόσο, στα τελευταία χρόνια της ζωής της, διεύρυνε το ενδιαφέρον της και έγινε παγκόσμια υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ευημερίας των ζώων, της προστασίας των ειδών και του περιβάλλοντος, καθώς και πολλών άλλων κρίσιμων ζητημάτων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο της.

Η ερευνητική της κληρονομιά έθεσε τα θεμέλια για τη σύγχρονη πρωτευοντολογία: στο Εθνικό Πάρκο Γκόμπε Στριμ, ανακάλυψε ότι οι χιμπαντζήδες μπορούν να δημιουργούν διαρκείς κοινωνικούς δεσμούς και να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία. Η Γκούντολ διαπίστωσε επίσης ότι, όπως οι άνθρωποι, τα πρωτεύοντα θηλαστικά βιώνουν συναισθήματα όπως χαρά, φόβο, ενσυναίσθηση και θλίψη.

Το Variety ανέφερε ότι το έργο της καλύφθηκε διεξοδικά στο ντοκιμαντέρ του 2017 «Jane», το οποίο δημιουργήθηκε από 140 ώρες υλικού που είχαν παραμείνει κρυμμένες στα αρχεία του National Geographic. Το ντοκιμαντέρ κέρδισε δύο βραβεία Primetime Emmy και αρκετά ακόμη βραβεία.

Η Τζέιν, σύμφωνα με τους New York Times, ήταν η πρώτη επιστήμονας που εξήγησε στον κόσμο ότι οι μητέρες χιμπαντζήδες μπορούν να γεννήσουν μόνο μία φορά κάθε τέσσερα έως έξι χρόνια, και ότι μόνο ένα ή δύο μωρά γεννιούνται κάθε χρόνο από την ομάδα του Γκόμπε. Διαπίστωσε πως οι πρωτότοκες μητέρες συνήθως έκρυβαν τα μικρά τους από τα ενήλικα αρσενικά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τα τελευταία — με άλματα και κραυγές που διαρκούσαν μέχρι και πέντε λεπτά. Μια πιο έμπειρη μητέρα, όμως, όπως διαπίστωσε, επέτρεπε ελεύθερα στους αρσενικούς και άλλες θηλυκές να δουν το μικρό της, ικανοποιώντας την περιέργειά τους με πολύ πιο ήρεμο τρόπο.

Ποια είναι η Τζέιν Γκούντολ

Η Τζέιν γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1934 με το πλήρες όνομα Βάλερι Τζέιν Μόρις-Γκούντολ στο Λονδίνο, και ήταν η μεγαλύτερη κόρη του επιχειρηματία και οδηγού αγώνων αυτοκινήτων Μόρτιμερ Χέρμπερτ Μόρις-Γκούντολ και της συγγραφέα Μάργκαρετ Μιφάνουι Τζόζεφ.

Από παιδί, είχε ένα ιδιαίτερο όνειρο — να πάει στην Αφρική και να μελετήσει τον κόσμο των ζώων.

Έχοντας δουλέψει ως σερβιτόρα για να μαζέψει χρήματα για το ταξίδι με πλοίο προς την Κένυα, η Τζέιν συμβουλεύτηκε να προσπαθήσει να γνωρίσει τον σεβαστό παλαιοντολόγο Δρ. Λούις Λίκι. Ο Λούις την προσέλαβε ως γραμματέα στο Εθνικό Μουσείο του Ναϊρόμπι, και αυτό οδήγησε στο να της δοθεί η ευκαιρία να περάσει χρόνο με τον ίδιο και τη Μαίρη Λίκι στο Φαράγγι Ολντουβάι, αναζητώντας απολιθώματα.

