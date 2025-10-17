Πέθανε ο Ace Frehley των θρυλικών Kiss - Είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του

Ο Paul Daniel «Ace» Frehley, συνιδρυτής και βασικός κιθαρίστας του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Kiss, πέθανε μετά από τραύματα που υπέστη όταν τον περασμένο μήνα έπεσε μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο 74χρονος Frehley ακύρωσε μια συναυλία στο Antelope Valley Fair στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνια με την αιτιολογία ότι είχε μία «μικρή πτώση στο στούντιο του» που απαιτούσε μεταφορά στο νοσοκομείο.

«Είμαι καλά», έγραψε προς τους θαυμαστές, «αλλά ενάντια στη θέλησή μου, ο γιατρός μου επιμένει να απέχω από τα ταξίδια προς το παρόν». Στις 11 Οκτωβρίου, ο Frehley ακύρωσε τις υπόλοιπες συναυλίες του για το 2025 λόγω «απροσδιόριστων συνεχιζόμενων ιατρικών προβλημάτων».

Η οικογένεια του Frehley εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι. Στις τελευταίες του στιγμές, ήμασταν αρκετά τυχεροί που μπορέσαμε να τον περιβάλουμε με στοργή, φροντίδα, σκέψεις και, προσευχές καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Λατρεύουμε όλες τις αναμνήσεις μαζί του, το γέλιο του και γιορτάζουμε τα δυνατά του σημεία και την καλοσύνη που χάρισε στους άλλους. Το μέγεθος του θανάτου του είναι επικών διαστάσεων και πέρα ​​από κάθε φαντασία. Αναλογιζόμενοι όλα τα απίστευτα επιτεύγματά του στη ζωή, η μνήμη του Ace θα συνεχίσει να ζει για πάντα!»

Ο Frehley ήταν γνωστός ως «Space Ace» παρατσούκλι που του έμεινε εξαιτίας της απόκοσμης εικόνας του αλλά και της... δεινότητάς του στο φλέρτ.

Ο Frehley συναντήθηκε με τους συνιδρυτές των Kiss Paul Stanley και Gene Simmons το 1972 και παρέμεινε με το συγκρότημα στις πιο σημαντικές περιόδους τους: Έφυγε το 1982 για σόλο καριέρα, αλλά επανενώθηκε όταν το αρχικό σχήμα επανενώθηκε το 1996 για μια εξαιρετικά επικερδή περιοδεία επανένωσης και παρέμεινε μέχρι το 2002.

Εργάστηκε ως σόλο καλλιτέχνης κατά τα ενδιάμεσα χρόνια, με το συγκρότημά του Frehley's Comet. Το 1978, όταν και τα τέσσερα μέλη των Kiss κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα σόλο άλμπουμ, πολλοί θαυμαστές θεώρησαν ότι το άλμπουμ του Frehley με την επιτυχημένη διασκευή του τραγουδιού «New York Groove» ήταν το καλύτερο.

Ο Paul Daniel Frehley γεννήθηκε σε μουσική οικογένεια στην περιοχή Bronx της Νέας Υόρκης. Δεν πήρε ποτέ μαθήματα μουσικής και ο ίδιος ανέφερε ως κύριες επιρροές του τον Jimi Hendrix, τον Buddy Guy, τον Jeff Beck, τους Rolling Stones, τους Led Zeppelin και τους Who.