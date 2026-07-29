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Πέθανε ο διάσημος Γάλλος μουσικός Kavinsky: Ο παραγωγός του «Nightcall»

Νεκρός εντοπίστηκε στο Παρίσι ο Γάλλος DJ και μουσικός της ηλεκτροπόπ Kavinsky. Το πραγματικό όνομα ήταν Βενσάν Μπελορζέ

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DK Kavinsky | Youtube/ KAVINSKY
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Νεκρός εντοπίστηκε στο Παρίσι ο Γάλλος DJ και μουσικός της ηλεκτροπόπ Kavinsky. Το πραγματικό όνομα ήταν Βενσάν Μπελορζέ

Ο Kavinsky έγινε διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του εμβληματικού τραγουδιού «Nightcall» του 2010, ενός κομματιού που συνδέθηκε έντονα με την αισθητική της synthwave και της ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του 2010.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε επίσης εμφανιστεί στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όπου συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της διοργάνωσης.
 

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