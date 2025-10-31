Πέθανε ο Φάτος Νάνο, πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ηλικία 73 ετών

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών μετά από σύντομη νοσηλεία σε νοσοκομείο στα Τίρανα, ο Φάτος Νάνο, ο οποίος ήταν τρεις φορές πρωθυπουργός της Αλβανίας και φυλακίστηκε για διαφθορά.

Ο Φάτος Νάνο είχε ιδρύσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα το 1992 και ήταν ηγέτης του έως το 2005, οπότε και αποχώρησε από την πολιτική. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα Τίρανα ενώ εδώ και καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα με τους πνεύμονες, όπως αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Νάνο θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που επέβλεψε την πρώτη μετάβαση της εξουσίας στην αντιπολίτευση χωρίς μαζική βία ή εκτεταμένες πολιτικές αναταραχές το 2005, καθώς και ως ο άνθρωπος που παραιτήθηκε από το αξίωμά του δύο φορές.

«Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας φιλελεύθερος και μεταρρυθμιστής ηγέτης», δήλωσε ο πρόεδρος της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι.

Ο Νάνο έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο του 1991, όταν η Αλβανία ήταν ακόμη επίσημα κομμουνιστική δικτατορία. Στις εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάρτιο του ίδιου έτους, το Εργατικό Κόμμα του εξασφάλισε συντριπτική πλειοψηφία έναντι των νεοσύστατων κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως αναφέρει το balkaninsight.com.



Αφού το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 22ας Μαρτίου 1992, το κοινοβούλιο συνέστησε στις αρχές του 1993 επιτροπή για να διερευνήσει τη δραστηριότητα του Νάνο με υποψίες διαφθοράς και κατάχρησης στη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρείχε η Ιταλία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το 1990 έως τις αρχές του 1992.

Διετέλεσε πρωθυπουργός της Αλβανίας ξανά από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005.

Στις 3 Απριλίου 1994, ο Νάνο καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, αλλά αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 1999. Είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 1997.