Πέθανε ο ηθοποιός Mark Dodson - Ο ρόλος του στο Star Wars

Σε ηλικία 64 ετών πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός, Mark Dodson, ο οποίος είχε γίνει γνωστός, σύμφωνα με τη Daily Mail, δανείζοντας τη φωνή του σε ταινίες και βιντεοπαιχνίδια επιστημονικής φαντασίας.

Ο Mark Dodson, μεταξύ άλλων, γνωστός για τον ρόλο του στην ταινία «Star Wars: Episode VII - The Force Awakens», βρισκόταν στο Έβανσβιλ της Ιντιάνα, στο περιθώριο του Horror Con, όταν σύμφωνα με την κόρη του, υπέστη μαζική καρδιακή προσβολή.

Ο Mark Dodson ήταν, επίσης, γνωστός στη βιομηχανία του κινηματογράφου για την ικανότητά του να δημιουργεί πολλαπλούς χαρακτήρες με τη φωνή του, με τους πρώτους μεγάλους ρόλους του να παρατηρούνται το 1983.

Τότε, είχε παίξει τον «Salacious Crumb» στο Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, και αργότερα ως έγινε γνωστός ως ewoks στην ομώνυμη ταινία, Ewoks: The Battle for Endor.

Στη συνέχεια έδωσε τις φωνές σε αρκετούς από τους χαρακτήρες στην επιτυχημένη ταινία Gremlins του 1984.