Πέθανε ο κωμικός ηθοποιός Στάνλεϊ Μπάξτερ: Το βραβείο BAFTA και οι δεκαετίες στην τηλεόραση

Ο θρυλικός Σκωτσέζος ηθοποιός και κωμικός Στάνλεϊ Μπάξτερ (Stanley Baxter) πέθανε σε ηλικία 99 ετών, όπως επιβεβαίωσε το BBC.

Ο βραβευμένος με BAFTA καλλιτέχνης ήταν λίγους μήνες μακριά από τον εορτασμό των 100ών γενεθλίων του.

Ο Μπάξτερ πέθανε την εχθές (11/12) στο Ντένβιλ Χολ, ένα γηροκομείο στο βόρειο Λονδίνο για προσωπικότητες του θεάματος, όπου ζούσε από τα τέλη του 2023. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον φίλο και βιογράφο του Μπράιαν Μπίκομ.

Ποιος ήταν ο Στάνλεϊ Μπάξτερ

Γεννημένος στη Γλασκώβη στις 24 Μαΐου 1926, ο Μπάξτερ έγινε μια από τις πιο αγαπημένες κωμικές προσωπικότητες της Σκωτίας, γνωστός για την ατρόμητη σάτιρα του, τις άψογες εντυπώσεις του και την τηλεοπτική του κληρονομιά δεκαετιών.

Η Sun ανέφερε ότι ο Μπάξτερ ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή σε ηλικία μόλις έξι ετών, ξεκινώντας την καριέρα του ως παιδί-ηθοποιός στο BBC Scotland. Ο γρήγορος συγχρονισμός και το ενστικτώδες ταλέντο του στην κωμωδία τον έκαναν γρήγορα να ξεχωρίσει.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε με τη σειρά σκετς «On the Bright Side», την οποία παρουσίασε μαζί με την πρωταγωνίστρια του «Carry On», Μπέτι Μάρσντεν.

Η εκπομπή έκανε τον Μπάξτερ γνωστό και του χάρισε ένα βραβείο BAFTA για την καλύτερη ερμηνεία του στην Light Entertainment.