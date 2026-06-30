Πέθανε o Μάικλ Μπερν: Είχε παίξει στο Indiana Jones και το Harry Potter

Ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Μπερν (Michael Byrne), γνωστός από τις ταινίες «Indiana Jones and the Last Crusade» και «Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1», πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Ο Μπερν πέθανε στις 20 Ιουνίου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, ωστόσο δημοσιεύτηκε σήμερα. Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Γεννημένος στο Λονδίνο στις 7 Νοεμβρίου 1943, ο Μπερν είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική καριέρα που διήρκεσε σχεδόν 60 χρόνια.

‘Harry Potter’ and ‘Indiana Jones’ actor Michael Byrne dead at 82 https://t.co/1cwtt9w1g5 pic.twitter.com/94Mp3iUtZX — New York Post (@nypost) June 30, 2026

Τα πρώτα του βήματα έγιναν στο θέατρο το 1963, όταν εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του National Theatre Company, που ίδρυσε ο Λόρενς Ολίβιε στο Old Vic του Λονδίνου.

Στη θεατρική του πορεία συμμετείχε σε παραστάσεις όπως τα «Death and the Maiden» στο Royal Court, «The Double Dealer» και «Much Ado About Nothing» στο National Theatre, καθώς και στα «The Cherry Orchard», «The Seagull», «Romeo and Juliet» και πολλές ακόμη.

Αργότερα πρωταγωνίστησε στις παραστάσεις «Mary Stuart» στο Duke of York’s Theatre και «Uncle Vanya» στο Theatre Royal του Μπαθ.

Ο Μπερν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1963 με την ταινία «The Scarlet Blade» και στη συνέχεια εμφανίστηκε στις ταινίες «Butley», «The Eagle Has Landed», «Henry VIII and His Six Wives», «The Medusa Touch» και «The Good Father».

Το 1989 υποδύθηκε τον Ναζί συνταγματάρχη Έρνστ Φόγκελ στην τρίτη ταινία της σειράς «Indiana Jones», με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ.

Στα επόμενα 20 χρόνια συμμετείχε στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Μελ Γκίμπσον «Braveheart», στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Tomorrow Never Dies» με πρωταγωνιστή τον Πιρς Μπρόσναν, καθώς και στο επικό φιλμ του Μάρτιν Σκορσέζε «Gangs of New York».

Το 2010 ενσάρκωσε τον σκοτεινό μάγο Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ στην ταινία «Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1».

Η τελευταία του εμφάνιση ως ηθοποιός ήταν το 2023, σε επεισόδιο της εξάωρης κωμικοδραματικής σειράς «The Phoebus Files», σύμφωνα με το IMDb.

