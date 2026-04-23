Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης: Ο Έλληνας πίσω από τον «Νονό» και το «Αποκάλυψη Τώρα»

Ο ελληνικής καταγωγής σκηνογράφος και σχεδιαστής παραγωγής Ντιν Ταβουλάρης πέθανε την Τετάρτη στο Παρίσι σε ηλικία 93 ετών.

Ο Ταβουλάρης είχε τιμηθεί με Όσκαρ καλλιτεχνικής διεύθυνσης για την ταινία «Ο Νονός: Μέρος ΙΙ», ενώ υπήρξε επί δεκαετίες στενός συνεργάτης του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Ο Ταβουλάρης, γνωστός για τα σκηνικά του σε ταινίες του 20ού αιώνα, είχε επίσης υποψηφιότητα για Όσκαρ για το «Ο Νονός: Μέρος III», ενώ παραδόξως η πρώτη ταινία «Ο Νονός», στην οποία επίσης εργάστηκε, δεν είχε προταθεί στην κατηγορία καλλιτεχνικής διεύθυνσης το 1973. Είχε επίσης υποψηφιότητες για τα έργα του Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα» και «Tucker: The Man and His Dream», καθώς και για την ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν «The Brink’s Job».

Συνεργάστηκε επίσης με τον Κόπολα στις ταινίες «The Conversation», «One From the Heart», «Rumble Fish», «The Outsiders», «Peggy Sue Got Married», «Gardens of Stone», στο τμήμα του Κόπολα στην ταινία «New York Stories» και στο «Jack».

Συντετριμμένος από την απώλειά του ο Κόπολα δήλωσε: «Ο αγαπημένος μου φίλος και συνεργάτης Ντιν Ταβουλάρης έφυγε από τη ζωή, μια βαθιά απώλεια. Δεν μπορώ να απαριθμήσω τους πολλούς τρόπους με τους οποίους επηρέασε τη δουλειά μου και την προσωπική μου ζωή. Ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης, σπουδαίος φίλος, σπουδαίος σκηνογράφος και σπουδαίος άνθρωπος».

Ο Ντιν Ταβουλάρης γεννήθηκε από Έλληνες μετανάστες στο Λόουελ της Μασαχουσέτης, αλλά μεγάλωσε στο Λος Άντζελες. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Otis Art Institute.

Ο ίδιος είχε πει: «Όταν ήμουν νέος πήγαινα σε σχολή τέχνης, αλλά δεν υπήρχαν σχολές κινηματογράφου τότε. Έβλεπα ταινίες και χανόμουν μέσα τους, αλλά δεν συνειδητοποιούσα τι είναι η καλλιτεχνική διεύθυνση».

Η πρώτη του δουλειά ήταν στη Disney ως inbetweener στην ταινία «Lady and the Tramp». Ως storyboard artist δούλεψε σε «20.000 Leagues Under the Sea», «Pollyanna» και «The Parent Trap».

Το έργο του αποτέλεσε αντικείμενο γαλλικού ντοκιμαντέρ το 2003 με τίτλο «Dean Tavoularis, le magicien d’Hollywood». Το 2007 τιμήθηκε με βραβείο συνολικής προσφοράς από το Art Directors Guild.

Γνώρισε τη σύζυγό του, την ηθοποιό Ωρόρ Κλεμάν, στα γυρίσματα του «Αποκάλυψη Τώρα». Οι σκηνές της αποκαταστάθηκαν στο «Apocalypse Now Redux» το 2001.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τις κόρες του Άλισον και Τζίνα.