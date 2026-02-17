Πέθανε ο πιο αγαπημένος διπλωμάτης της Βρετανίας: Ήταν ασπρόμαυρος, τον έλεγαν Palmerston και ήταν.. γάτος

Πέθανε ένας από τους πλέον αξιαγάπητους «διπλωμάτες» της Βρετανίας: ήταν ασπρόμαυρος, χαδιάρης, ονομαζόταν Palmerston και ήταν γάτα.

Το τετράποδο γνωστό με το χαϊδευτικό «Palmy» γεννήθηκε στους δρόμους του Λονδίνου αλλά η ζωή του επιφύλασσε μεγαλεία. Τον υιοθέτησε το υπουργείο Εξωτερικών το 2016 και πέρασε εκεί μεγάλο μέρος της ζωής του.

Πήρε τ΄όνομά του από τον υπουργό Εξωτερικών και πρωθυπουργό του 19ου αιώνα, υποκόμη Palmerston, και γρήγορα απέκτησε φανατικό κοινό στα social media. Περίπου 100.000 άτομα ακολουθούσαν τις περιπέτειές του.

Του είχε ανατεθεί ο ρόλος του «επικεφαλής στο κυνήγι ποντικών» και υπηρέτησε με τόλμη και αποφασιστικότητα έως και το 2020, όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση για να απολαύσει τις μικρές χαρές της ζωής.

Εβδομάδες μετά την υιοθεσία του, ο Palmerston έπιασε το πρώτο του ποντικό και είχε λάβει τα συγχαρητήρια από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Simon McDonald - κλασική στιγμή νεποτισμού, γιατί ήταν ο μπαμπάς του.

Είχε και φιλανθρωπική δράση καθώς είχε «βοηθήσει» να συλλεχθούν περί τα 4.000 ευρώ για κέντρο φροντίδας ζώων.

Απολάμβανε, μάλιστα, και μία φιλική αντιπαλότητα με τον πιο διάσημο γάτο της Βρετανίας, τον Larry που διαμένει στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Το 2025, ο κηδεμόνας του μετεγκαταστάθηκε σε κυβερνητικό πόστο στις Βερμούδες - βρετανικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό - και ο Palmerston άρχισε τη διεθνή καριέρα.

Ο λογαριασμός του στο X, ανακοίνωσε ότι «ο εξαιρετικός γάτος-διπλωμάτης» πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου, με τον κηδεμόνα του να εκφράζει τη βαθύτητά του θλίψη για την απώλεια ενός «πολύ αγαπημένου μέλους της οικογένειάς μας».

Palmerston, Diplocat extraordinaire, passed away peacefully on 12 February. “Palmy” was a special member of the Government House team in Bermuda, and a much loved family member. He was a wonderful companion, with a gentle nature, and will be sorely missed. pic.twitter.com/W0V6fRniFj — Palmerston (@DiploMog) February 13, 2026

«Ήταν υπέροχος σύντροφος, ευγενής από τη φύση του και θα μας λείψει πολύ».



Ο Larry, ο οποίος διαθέτει τον δικό του λογαριασμό στο X, αποχαιρέτισε τον άσπονδο φίλο του. «Αντίο παλιόφιλε» αναφέρθηκε σε σχετικό μήνυμα.

Farewell old friend x https://t.co/zolLYYd6xl — Larry the Cat (@Number10cat) February 13, 2026