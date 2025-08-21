«Έφυγε» ειρηνικά από τη ζωή, ύστερα από μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος, ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο» Φρανκ Κάπριο (Frank Caprio). Ο 88χρονος, έδωσε μάχη για 2 χρόνια με τον καρκίνο.

Ο τίτλος που του αποδόθηκε διόλου τυχαίος και 100% ανταποκρινόμενος στην καλή του καρδιά, ευγένεια και θετική αύρα που είχε από την δικαστική έδρα. Έγινε γνωστός μέσα από την εκπομπή «Caught in Providence» από το αμερικανικό κανάλι ABC, η οποία μετέδιδε αποσπάσματα από τις αποφάσεις του, τα οποία μέσα σε λίγη ώρα γίνονταν viral.

Ο δικαστής Φρανκ Κάπριο | Instagram/ therealfrankcaprio

Είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά ζητώντας μάλιστα και συμβουλές για τις αποφάσεις του. Ο γιος ενός ζευγαριού μάλιστα είπε «ένοχοι» με όλο το δικαστήριο να ξεσπά σε γέλια.

Ένα αγοράκι «κάρφωσε» τη μαμά του λέγοντας «της αρέσει να τρέχει».

Έδινε ευκαιρίες στους κατηγορούμενους και δη στους βιοπαλαιστές και τους πολύτεκνους. Έκανε αστεία ώστε να αισθάνονται άνετα και γενικότερα είχε κερδίσει τις καρδιές των Αμερικανών.

Ο λόγος που έγινε o nicest judge Frank Caprio

Τα viral βίντεό του πολλά. Σε ένα από αυτά, διαγράφει την κλήση σε έναν μπάρμαν που πέρασε με κόκκινο, καθώς κέρδιζε μόλις 4 δολάρια την ώρα.

Σε ένα άλλο συμπονεί μία μητέρα και απορρίπτει τις κλήσεις που της είχαν αποδοθεί, σύνολο 400 δολαρίων, καθώς είχε σκοτωθεί ο γιος της.

«Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι άδικες εξώσεις, τα επιδόματα βετεράνων και, ναι, ακόμη και οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο.

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες.

Γι αυτόν, το δικαστήριο ήταν ένας χώρος «όπου οι άνθρωποι και οι υποθέσεις αντιμετωπίζονται με καλοσύνη και συμπόνια».

Σε μία δίκη του, δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει, όταν ένα παντρεμένο επί 43 χρόνια ζευγάρι πήγε στο δικαστήριο για μία κλήση, με τη γυναίκα να κατηγορεί τον σύζυγό της και να τού λέει «να πληρώσει αυτός το πρόστιμο, όχι εγώ, αυτός οδηγούσε», ενώ το αυτοκίνητο ήταν στο όνομά της. Αστειεύτηκε μαζί της και φυσικά η κλήση τιυς απορρίφθηκε. Όχι γιατί ήταν γλυκύτατοι, αλλά γιατί ο γιος τους νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και πήγαιναν να τον επισκεφθούν 3 φορές τη μέρα.

Ποιος ήταν ο δικαστής Φρανκ Κάπριο

Παιδί Ιταλών μεταναστών, ο Φρανκ Κάπριο γεννήθηκε το 1936 και ως νεαρός εργάστηκε με τον πατέρα στην παραγωγή γαλακτος, ενώ παρακολούθησε το Δημόσιο σχολείο της περιφέρειας του Ρόουντ Άιλαντ. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του ασχολήθηκε με αρκετή επιτυχία με το άθλημα της πάλης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Providence College και δούλεψε σαν δάσκαλος της κοινότητας στο Hope High School ενώ ταυτόχρονα συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή.

Ο Κάπριο εξελέγη Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Εθνικής Συνέλευσης σε πολλές περιπτώσεις και ήταν Δημοκρατικός υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα του Ρόουντ Άιλαντ το 1970, αλλά και τη δημαρχία του Providence το 1978.

Ο αγαπητός δικαστής Φρανκ Κάπριο | AP

Από το 1985 είναι Πρόεδρος του Δικαστηρίου του Providence, καθώς επίσης και επικεφαλής δημοτικός δικαστής της περιοχής, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου του Rhode Island για την Παιδεία.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, απέτισε φόρο τιμής στη «ζεστασιά και τη συμπόνια» του.

O nicest judge Frank Caprio | AP

«Ήταν κάτι περισσότερο από ένας νομικός - ήταν ένα σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο, δείχνοντάς μας τι είναι δυνατό όταν η δικαιοσύνη μετριάζεται από την ανθρωπιά», είπε.

Το «Caught in Providence» κέρδισε πολλές υποψηφιότητες για τα βραβεία Daytime Emmy μετά την εθνική του προβολή από το 2018 έως το 2020. Η σειρά αφορούσε την πεποίθησή του ότι η δικαιοσύνη πρέπει πάντα να περιλαμβάνει αμεροληψία και καλοσύνη.