Πέθανε o Πίτερ Μαξ στα 88 του, ο ψυχεδελικός καλλιτέχνης που σημάδεψε τα 60s

Την τελευταία του πνοή άφησε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου o Πίτερ Μαξ, σε ηλικία 88 ετών, ο καλλιτέχνης της ψυχεδελικής ποπ που ενσάρκωσε το κίνημα «flower power».

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης, του οποίου τα σπειροειδή, πολύχρωμα σχέδια γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία στην δεκαετία των 60s, έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Την είδηση του θανάτου του εκανε γνωστή την Τετάρτη ο γιος του, Άνταμ Μαξ, χωρίς να αποκαλύψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

«Θα θυμόμαστε την εξαιρετική δημιουργικότητά του, τη θέρμη του, την περιέργειά του και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε την ομορφιά και τις προοπτικές παντού», έγραψε στη δήλωσή του ο Άνταμ Μαξ.

«Η τέχνη του έγινε κομμάτι της αμερικανικής κουλτούρας, αλλά ο άνθρωπος πίσω από αυτή την τέχνη –ο πατέρας που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε– είναι αυτός που θα μας λείψει περισσότερο».

Ο Μαξ ξεκίνησε την καριέρα του στη γραφιστική τη δεκαετία του 1960 και τα σπειροειδή, πολύχρωμα και άμεσα αναγνωρίσιμα σχέδιά του ενσάρκωσαν την τέχνη του κινήματος «flower power» της εποχής. Ωστόσο, χάρη στην πλούσια παραγωγή του και στο ευχάριστο, προσιτό στυλ του, το έργο του Μαξ παρέμεινε γνωστό και δημοφιλές μέχρι και τον 21ο αιώνα.

Ο ίδιος περιέγραφε το έργο του ως κάτι που «τάσσεται πάντα υπέρ της ειρηνικής πλευράς της φύσης. Δεν πραγματεύομαι αρνητικά θέματα στους πίνακές μου· δεν εστιάζω σε αυτά ούτε στη σκέψη μου ούτε στους καμβάδες μου», είχε δηλώσει.

Ο Max υπήρξε ο επίσημος καλλιτέχνης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Super Bowl, τον αγώνα Indianapolis 500, το Παγκόσμιο Κύπελλο, τη σειρά αγώνων World Series του μπέιζμπολ και πολλές άλλες διοργανώσεις.

Τα θέματα των πορτρέτων του κυμαίνονταν από προέδρους των ΗΠΑ έως την Taylor Swift. Ωστόσο, κατά την πρώτη περίοδο της μεγάλης του επιτυχίας, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι συνθέσεις του, που θύμιζαν τοιχογραφίες και απεικόνιζαν λουλούδια, το σύμπαν και φιγούρες σε στυλ καρτούν, όλα με έντονα χρώματα όπως το τιρκουάζ, το πορτοκαλί και το πράσινο νέον, έμοιαζαν να βρίσκονται παντού.

Οι τοίχοι στα δωμάτια των φοιτητικών εστιών ήταν γεμάτοι με τις αφίσες του, ενώ οικιακά είδη, όπως ρολόγια και καλύμματα κρεβατιού, έφεραν τα σχέδιά του.

Φιλοτέχνησε ακόμη και εξώφυλλα για τον τηλεφωνικό κατάλογο «Yellow Pages» του Μανχάταν, έναν επαγγελματικό κατάλογο που διανεμόταν σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ίδιος ο Max εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Life το 1969, με το χαρακτηριστικό πυκνό, σκουρόχρωμο μουστάκι του και το πλατύ του χαμόγελο.