Πέθανε ο ζωγράφος Γκέοργκ Μπάζελιτς

Ο Γερμανός ζωγράφος, σχεδιαστής, χαράκτης και γλύπτης Γκέοργκ Μπάζελιτς πέθανε σε ηλικία 88 ετών, μετέδωσαν σήμερα μεγάλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπάζελιτς, από τους σπουδαιότερους σύγχρονους καλλιτέχνες, ο οποίος γεννήθηκε στη ναζιστική Γερμανία και μεγάλωσε υπό το ολοκληρωτικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας, αφήνει πίσω του ένα έργο που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.