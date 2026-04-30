Πέθανε ο ζωγράφος Γκέοργκ Μπάζελιτς

Ο Γερμανός ζωγράφος, σχεδιαστής, χαράκτης και γλύπτης Γκέοργκ Μπάζελιτς πέθανε σε ηλικία 88 ετών, μετέδωσαν σήμερα μεγάλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Μπάζελιτς, από τους σπουδαιότερους σύγχρονους καλλιτέχνες, ο οποίος γεννήθηκε στη ναζιστική Γερμανία και μεγάλωσε υπό το ολοκληρωτικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας, αφήνει πίσω του ένα έργο που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες.
