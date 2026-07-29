Πέθανε στα 33 του ο γίγαντας της Γκάνα - Η συγκινητική ιστορία του

Ο Σουλεμάνα Αμπντούλ Σαμέντ, ο ψηλότερος άνδρα της Γκάνας πέθανε σε ηλικία 33 ετών προκαλώντας κύμα θλίψης στη χώρα του. Είχε εισαχθεί για νοσηλεία επειδή πληγές στα πόδια του είχαν μολυνθεί.

Το εντυπωσιακό του ύψος, τον είχε καταστήσει μια τοπική διασημότητα, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ως γενναιόδωρος και καλοσυνάτος άνθρωπος.

Η ιστορία του Σαμέντ

Ο Σαμέντ ήταν περίπου 20 ετών όταν διαγνώστηκε με γιγαντισμό. Όταν το BBC συνομιλώντας μαζί του τον μέτρησε στα τέλη του 2022, είχε ύψος 2,23 μέτρα και είναι πιθανό να είχε ψηλώσει περισσότερο.

Το παρατσούκλι του ήταν Αούτσε (Awuche), που στη γλώσσα Χάουσα σημαίνει «Πάμε» και αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρές επιπλοκές από το σύνδρομο Μάρφαν, μια κληρονομική πάθηση του συνδετικού ιστού που είχε ως αποτέλεσμα τα υπερβολικά μακριά άκρα του.

Ο Σαμέντ δυσκολευόταν να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, ωστόσο η ιστορία του είχε συγκινήσει τον επιχειρηματία Ιμπραήμ Μαχάμα, αδελφό του προέδρου της Γκάνας που είχε αναλάβει νωρίτερα αυτό τον μήνα να καλύψει τα έξοδα της νοσηλείας του.

Οι πληγές στα πόδια του Αούτσε δεν οφείλονταν άμεσα στο σύνδρομο Μάρφαν, αλλά πιθανότατα αποτελούσαν επιπλοκή που σχετιζόταν με την πάθησή του ανέφερε συγγενής του στο BBC.

Ο Αούτσε δεν ήταν πάντα ασυνήθιστα ψηλός. Στην ηλικία των 22 ετών άρχισε να ψηλώνει πολύ πιο γρήγορα από τους συνομηλίκους του.

Όπως είχε αφηγηθεί στο BBC, εργαζόταν σε κρεοπωλείο στην πρωτεύουσα της Γκάνας, την Άκρα, όταν παρατήρησε τις πρώτες αλλαγές. «Κατάλαβα ότι η γλώσσα μου είχε μεγαλώσει τόσο πολύ μέσα στο στόμα μου, ώστε δυσκολευόμουν να αναπνεύσω σωστά», είχε πει.

Λίγες ημέρες αργότερα διαπίστωσε ότι και όλα τα υπόλοιπα μέρη του σώματός του άρχισαν να αυξάνονται σε μέγεθος. Τελικά διαγνώστηκε με σύνδρομο Μάρφαν, μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει τον συνδετικό ιστό του οργανισμού.

Η πάθηση προκάλεσε επίσης έντονη κύρτωση της σπονδυλικής του στήλης.

Πριν από εννέα χρόνια, το ύψος του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το όνειρό του να γίνει οδηγός και να επιστρέψει στη Γκαμπάγκα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το σύνδρομο Μάρφαν είχε περιορίσει σημαντικά και την κοινωνική του ζωή. «Έπαιζα ποδόσφαιρο όπως κάθε νέος, ήμουν αθλητικός. Τώρα όμως δεν μπορώ ούτε μικρές αποστάσεις να περπατήσω», είχε αναφέρει.

Παρ' όλα αυτά αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή.

