Πεζεσκιάν: «Πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τετάρτη ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο, είναι «πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η επικοινωνία μαζί του είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή, πάντως η παρουσία του συνιστά ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς, που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε τηλεοπτική ομιλία, αναφερόμενος στον γιο και διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ.

Καθώς τραυματίστηκε στην επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον διορισμό του κάνει δηλώσεις μόνο μέσω ανακοινώσεων.

Η απουσία του, παρά τις συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τροφοδότησε εικασίες για τις σχέσεις του με άλλους υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους.

Η απουσία του επίσης από την κηδεία του πατέρα του τον Ιούλιο προκάλεσε επίσης ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του, ακόμη και για πιθανή δολοφονία του.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, ωστόσο, υποστήριξε τον αγιατολάχ, δηλώνοντας ότι ο Μοτζτάμπα τον είχε δεχτεί με «καλοσύνη και πολύ ισχυρή λογική» στις συναντήσεις.

«Δυστυχώς, η παρούσα κατάσταση επιτρέπει σε κακόβουλα άτομα να τον περιγράφουν διαφορετικά και να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα γι' αυτόν», επέκρινε.