Πήγε να βγάλει φωτογραφία λεοπάρδαλη του χιονιού και αυτή του επιτέθηκε (φυσικά)

Λεοπάρδαλη του χιονιού επιτέθηκε και τραυμάτισε τουρίστα, ο οποίος επιχείρησε να την πλησιάσει για να βγάλει πιο κοντινή φωτογραφία της. Το συμβάν έλαβε χώρα στην Κίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφεραν οι τοπικές Αρχές, ο σκιέρ εντόπισε τη λεοπάρδαλη - ένα από τα σπανιότερα είδη - βγήκε από το όχημα του για να τη φωτογραφήσει όταν εκείνη του επιτέθηκε.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν έναν άνδρα να κείτεται στο έδαφος, ενώ το ζώο είναι σε κοντινή απόσταση. Σε άλλα πλάνα, δύο περαστικοί βοηθούν τον τραυματία. Ακούγεται και μία φωνή που διερωτάται αν έχει φύγει το αρπακτικό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Οι τοπικές Αρχές έχουν αυξήσει τις περιπολίες τους και γίνεται ενημέρωση για τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι βρεθούν εκεί.

«Το κοινό και οι τουρίστες καλούνται να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας, να τηρούν ασφαλή απόσταση όταν συναντούν τα άγρια ζώα και να ειδοποιήσουν την αστυνομία αμέσως για να εξασφαλίσουν την προσωπική τους ασφάλεια» αναφέρθηκε, σε σχετική ανακοίνωση.

Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού ζουν στην κεντρική και νότια Ασία και είναι είδος υπό προστασία αλλά και το σύμβολο της Κίνας.

Στην άγρια φύση έχουν απομείνει μόλις 4.000 - 6.500, με το 60% αυτών να βρίσκονται στην Κίνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της WWF.