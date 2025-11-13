Πιλότος πετούσε με πλαστά πιστοποιητικά: Είχε μεταφέρει εκατοντάδες επιβάτες

Ένας πιλότος που πετούσε ως συγκυβερνήτης, φέρεται να πλαστογράφησε πιστοποιητικά για να αποκτήσει τα προσόντα για τη θέση του κυβερνήτη σε λιθουανική αεροπορική εταιρεία και να πιλοτάρει πτήσεις με εκατοντάδες επιβάτες σε όλη την Ευρώπη.

Ο πιλότος, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε, υπηρέτησε ως κυβερνήτης της αεροπορικής εταιρείας Avion Express που εδρεύει στη Λιθουανία για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Προφανώς δεν είχε τα απαραίτητα προσόντα και είχε εργαστεί μόνο ως συγκυβερνήτης στη Garuda Indonesia, σύμφωνα με το γερμανικό μέσο Aero Telegraph.

Η Avion Express, μια εταιρεία «wet-lease» που ειδικεύεται στην παροχή αεροσκαφών και πληρωμάτων σε άλλες αεροπορικές εταιρείες, επιβεβαίωσε ότι απασχολούσε τον πιλότο, ο οποίος έχει πλέον απομακρυνθεί.

«Η εταιρεία έλαβε πρόσφατα γνώση μη επαληθευμένων πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία. Αμέσως ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο μέσο ενημέρωσης.

Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε ότι οι διαδικασίες πρόσληψης της είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της αεροπορίας και διαβεβαίωσε ότι «η ασφάλεια και η συμμόρφωση» είναι οι «υψηλότερες προτεραιότητές» της.

Ο άνδρας πιλοτάριζε επίσης πτήσεις για άλλες αεροπορικές εταιρείες της Δυτικής Ευρώπης μέσω της Avion Express, συμπεριλαμβανομένης της Eurowings, η οποία εδρεύει στη Γερμανία.

Η Eurowings επιβεβαίωσε ότι «εξετάζει το θέμα με τους εμπειρογνώμονες ασφαλείας της για μια πιο λεπτομερή εξέταση», ανέφερε το πρακτορείο.

Η Avion Express ιδρύθηκε το 2005 και πραγματοποιεί πτήσεις σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή. Ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο Avia Solutions Group, έναν λιθουανικό όμιλο εταιρειών με έδρα την Ιρλανδία.

Ο στόλος της αποτελείται από 55 αεροσκάφη της οικογένειας Airbus A320, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως 180 επιβάτες.