Το πιο ακριβό σπίτι της Βρετανίας έχει ως μοναδικό κάτοικο έναν άστεγο που μένει στη βεράντα του

Όταν άλλαξε χέρια τελευταία φορά, το 2020, το 2-8A Rutland Gate ήταν το πιο ακριβό σπίτι της Βρετανίας, καθώς είχε πουληθεί για 210 εκατομμύρια λίρες. Τώρα παραμένει άδειo, με μοναδικό κάτοικο, έναν άστεγο που μένει στη βεράντα του, μέσα σε μια σκηνή.

Βρίσκεται στο Knightsbridge, ένα από τα πιο λαμπερά μέρη του Λονδίνου, και διαθέτει 45 δωμάτια, τέσσερις ανελκυστήρες, εσωτερική πισίνα και 116 παράθυρα, 68 από τα οποία έχουν θέα στο Hyde Park. Ωστόσο κανείς δεν απολαμβάνει αυτή τη θέα, αφού παραμένει άδειο.

Μπορεί να μην υπάρχει κανείς μέσα, αλλά υπάρχει κάποιος που μένει ακριβώς έξω από αυτό. Στη βεράντα υπάρχει μια αυτοσχέδια σκηνή, φτιαγμένη κυρίως από ομπρέλες. Είναι γεμάτη με πράγματα, τα οποία βρίσκονται σκορπισμένα στον χώρο: καλάθια, βιβλία και εφημερίδες, εικόνες, αρκουδάκια, παιχνίδια, μερικά ποδήλατα, πολλά λουλούδια σε βάζα, γλάστρες και κάδους απορριμμάτων.

Ο Άντερς Φέρνστεντ, ο οποίος ζει σε αυτή τη βεράντα εδώ και τρία χρόνια, μιλάει στον Guardian για το πώς βρέθηκε να κοιμάται μέσα σε μια σκηνή, έξω από το κάποτε πολυτελέστερο σπίτι της Βρετανίας.

Η ιστορία του πολυτελούς σπιτιού

Το ακίνητο δεν μοιάζει τόσο με σπίτι, αλλά με μια σειρά από πολυτελείς βίλες. Πράγματι, ήταν μια σειρά από σπίτια, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν αγοράστηκαν από τον δισεκατομμυριούχο Ραφίκ Χαρίρι, ο οποίος σύντομα θα γινόταν πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Ο Χαρίρι, ο οποίος είχε κάνει την περιουσία του χτίζοντας παλάτια για τη βασιλική οικογένεια στη Σαουδική Αραβία, ένωσε τα σπίτια της πύλης Ράτλαντ για να φτιάξει το δικό του παλάτι στο Λονδίνο. Εδώ, έζησε σαν βασιλιάς μέχρι τη δολοφονία του από βόμβα σε φορτηγό στη Βηρυτό το 2005.

Μετά τον θάνατο του Χαρίρι, η Πύλη Ράτλαντ 2-8Α δόθηκε στον Σουλτάνο μπιν Αμπντούλ Αζίζ, τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Το 2015, όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού τέθηκαν σε δημοπρασία. Έκτοτε, ακόμη και μετά την πώληση ρεκόρ το 2020, η οδός Rutland Gate 2-8A φαίνεται να μένει άδεια.

Το Κτηματολόγιο δείχνει ότι η τελευταία φορά που το σπίτι άλλαξε χέρια ήταν το 2020, όταν αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας με την επωνυμία Vision Perfect Global Limited, εγγεγραμμένης στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Όταν το σπίτι βγήκε στην αγορά το 2022, δεν πουλήθηκε. Η Evergrande κατέρρευσε το 2024 με τεράστια χρέη.

Ο άνδρας που μένει στη βεράντα του πιο ακριβού σπιτιού της Βρετανίας

Η ιστορία του Άντερς Φέρνστεντ είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με την ιστορία του κτιρίου που συνδέεται με τη βεράντα στην οποία μένει. Γεννημένος στη Σουηδία το 1968, μεγάλωσε κοντά στο Γκέτεμποργκ με τη μητέρα του. Αν και δεν είχε καμία εκπαίδευση, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, γράφοντας άρθρα τεχνολογίας για επιχειρηματικά έντυπα.

Το 2009, εγγράφηκε ως ώριμος φοιτητής στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο του Εδιμβούργου, σπουδάζοντας κηπουρική και φυτοκομία. Λέει στον Gueardian ότι πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις κηπουρικής, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ τη σχολή.

Δεν περίμενε να καταλήξει στους δρόμους, όπως αναφέρει: «Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Δεν είμαι εγώ». Ξέρει ότι δεν είναι ο τυπικός τύπος ενός ατόμου που κοιμάται στο δρόμο καθώς όπως δηλώνει είναι υγιής, σωματικά και ψυχικά, χωρίς εθισμούς.

«Είμαι τόσο κοντά», λέει ο Φέρνστεντ, δείχνοντας την μπροστινή πόρτα που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτόν και το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι στη Βρετανία. Όπως λέει έχει βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίζει την κατάσταση: «Αυτό που έχω πει στον εαυτό μου είναι ότι είναι η ψεύτικη πραγματικότητά μου. Είμαι παιδί, οι γονείς μου είναι στο σπίτι. Απλώς τους ρώτησα: Μπορώ να κατασκηνώσω στο δεντρόσπιτο;».