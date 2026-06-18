Το πιο διάσημο δέντρο του κόσμου δεν θα βγάλει ξανά φύλλα: Αντίο στην βελανιδιά του Ρομπέν των δασών

Το δάσος του Σέργουντ βυθίστηκε στη θλίψη. Η Major Oak, η διάσημη βελανιδιά 1.200 ετών που συνδέθηκε με τον Ρομπέν των Δασών, είναι πλέον νεκρή. Φέτος την άνοιξη δεν έβγαλε ούτε ένα πράσινο φύλλο, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους των επιστημόνων. «Είναι σπαρακτικό για όλους μας», δήλωσαν οι υπεύθυνοι προστασίας.

Πώς τη «σκοτώσαμε» χωρίς να το θέλουμε;

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι το δέντρο που άντεξε αιώνες ολόκληρους, λύγισε από την πολλή αγάπη του κόσμου. Για δύο αιώνες, εκατομμύρια τουρίστες περπατούσαν γύρω από τον κορμό της. Τα βήματά τους πίεσαν τόσο πολύ το χώμα, που το νερό της βροχής δεν μπορούσε να φτάσει στις ρίζες. Το ριζικό της σύστημα κυριολεκτικά λιμοκτόνησε.

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Η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσωνες και η ξηρασία αποτελείωσαν το εξασθενημένο δέντρο.

Ένα ζωντανό παραμύθι που χάθηκε

Σύμφωνα με τον μύθο, στα πυκνά κλαδιά αυτής της βελανιδιάς έβρισκε καταφύγιο ο Ρομπέν των Δασών, ο θρυλικός παράνομος που έκλεβε τους πλούσιους για να τα δίνει στους φτωχούς, κάθε φορά που τον κυνηγούσε ο Σερίφης του Νότιγχαμ.

Από το ίδιο ιστορικό δάσος είχαν βγει τα ξύλα για τα πλοία του Ναυτικού του Νέλσον, αλλά και τα δοκάρια για την οροφή του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτά τα αρχαία δέντρα είναι οι «λευκοί ρινόκεροι» της φύσης. Χάνονται σιωπηλά και ανεκμετάλλευτα. Ο θάνατος του «Ταγματάρχη» είναι ένα σκληρό μάθημα για το πώς πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον πριν να είναι πολύ αργά.