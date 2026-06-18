Οι 10 παίκτες και το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Στην αφετηρία του φετινού Μουντιάλ και από μία κάποια αίσθηση που έχω ότι στην κατάκτηση (ή τουλάχιστον στον τελικό) θα φτάσει κάποια ομάδα που δεν έχει γίνει ποτέ παγκόσμια πρωταθλήτρια, είχα πολύ ψηλά την Πορτογαλία στις προβλέψεις μου. Ομολογουμένως, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να το κάνει κανείς αυτό.

Για παράδειγμα, το ίδιο το ρόστερ. Ακόμα και αν ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας δεν είναι και ο πλέον πειστικός των προπονητών, έχει να διαχειριστεί ένα από τα καλύτερα ρόστερ της διοργάνωσης. Ίσως και το καλύτερο αν εξαιρέσεις τη Γαλλία, την Ισπανία και ίσως την Αγγλία.

Το πολύ σημαντικό είναι πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα αστέρια της μέσα στο γήπεδο. Η τριάδα Βιτίνια (ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη), Ζοάο Νέβες και Μπρούνο Φερνάντες είναι πραγματικά τρομακτική. Ίσως η καλύτερη, από άποψη ονομάτων, σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική ομάδα (εθνική ή σύλλογο).

Και αν δεν έφταναν αυτοί, θα βρεις από τα δεξιά τον εξαιρετικό Μπερνάντο Σίλβα και από τα αριστερά τον πάντα ταλαντούχο Λεάο. Στην άμυνα και στο τέρμα τα πράγματα δεν είναι εξίσου εντυπωσιακά αλλά δεν θα πει κανείς ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες επιλογές. Σε όλο αυτό, λοιπόν, υπάρχει ένας αστερίσκος.

«10 άνθρωποι και ένα άγαλμα»

Με μπόλικο βρετανικό φλέγμα και ίσως μία δόση αδικίας, ο Richard Jolly έγραψε στον Independent ένα κείμενο με έναν πανέξυπνο τίτλο: «10 άνθρωποι και ένα άγαλμα». Για να συμπληρώσει ότι «η Πορτογαλία θυσιάζει ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο για τον εγωισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο».

Το πρόβλημα πάντως με τη λευκή ισοπαλία της Πορτογαλίας ενάντια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν ήταν τόσο το αποτέλεσμα. Αυτά, ειδικά στην πρεμιέρα, μπορούν να συμβούν (την πάτησε η Ισπανία, η Βραζιλία, πήγε να την πατήσει και η Γαλλία). Το πρόβλημα ήταν η βαρετή εμφάνιση, η έλλειψη σπίντας και η συνειδητοποίηση ότι σε αυτό το ματς η Πορτογαλία δεν θα έβαζε γκολ ακόμα και με 90 λεπτά και 2 hydration breaks περισσότερα.

Κριστιάνο Ρονάλντο | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο άνθρωπος που πήρε πάνω από όλους και από όλα την ευθύνη γι’ αυτή την άθλια εμφάνιση ήταν ο 41χρονος αρχηγός της ομάδας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο σταρ που γιγαντώθηκε ποδοσφαιρικά σε έναν από τους καλύτερους που έχουμε δει ποτέ στο γήπεδο, χάρη στην κόντρα του με τον πραγματικά κορυφαίο όλων, τον Μέσι.

Η σκιά του εαυτού του prime Κριστιάνο Ρονάλντο

Κι αν για τον λίγους μήνες νεότερο Μέσι, τα πάντα ξεκίνησαν μαγικά στο Μουντιάλ που γίνεται στα γήπεδα που τον απολαμβάνουν τα τελευταία χρόνια, για τον Ρονάλντο όλα μοιάζουν σαν να υλοποίησαν τον χειρότερο εφιάλτη του. Ο ίδιος δε βρίσκεται σε ένα ανεπίτρεπτο σερί 10 αγώνων χωρίς γκολ σε Μουντιάλ και Euro.

Όσοι τον κατακρίνουν στέκονται πρώτα από όλα στο γεγονός ότι στο γήπεδο μοιάζει με περιπατητής. Βοηθάει ελάχιστα στην πίεση ψηλά, τα σπριντ του μοιάζουν σαν φτηνές αντιγραφές όσων έκανε στα prime του. Η αλτικότητα του έχει επίσης φθαρεί από τον χρόνο. Ταυτόχρονα, η αιώνια κόντρα του με τον Μέσι, αυτή που τον οδήγησε να τρυπήσει το ταβάνι του 10 φορές, τώρα του χαλάει το μυαλό. Ίσως στο σουτ που κάνει, με ελεύθερο δίπλα του τον Μπρούνο Φερνάντες, να πέρασε για ένα δέκατο του δευτερολέπτου το πρόσφατα χατ-τρικ του Μέσι. Αλλά, πάλι, ποιος μπορεί να ξέρει τι σκέφτεται ένας τόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής την ώρα του αγώνα.

Κι αν δεν έφτανε όλο αυτό, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποφάσισε, κυνηγώντας το σκορ, ότι δεν θα τον κάνει καν αλλαγή. Ο απογοητευτικός Ρονάλντο έμεινε στο ματς με το Κονγκο στο χορτάρι για όλα τα 100 λεπτά του ματς. Από την άλλη, σκέφτεσαι, όταν κυνηγάς το σκορ θα βγάλεις τον μεγαλύτερο σκόρερ που έχει βγάλει το άθλημα; Ίσως και να πρέπει.

Ο Λιονέλ Μέσι στο ματς Αργεντινή - Αλγερία | ΑΠΕ-ΜΠΕ/AMY KONTRAS

Πώς γίνεται να βγάλεις τον Ρονάλντο;

Πόσο εύκολο είναι να το κάνει αυτό ένας προπονητής του διαμετρήματος του Πέδρο Μαρτίνεθ; Μάλλον απίθανο. Ακόμα και ο Κάρλο Αντσελότι, ένας από τους πιο σεβάσμιους προπονητές του πλανήτη, λάκισε και πήρε μαζί του τον ημι-παλαίμαχο Νεϊμάρ για να έχει το κεφάλι του ήσυχο σε περίπτωση αποτυχίας.

Όπως σε πολλά συμβαίνει και σε πολλά άλλα πεδία που αφορούν το θέαμα, έτσι και εδώ, τα θεσμικά brands (σύλλογοι, εθνικές ομάδες, διοργανώσεις) χάνουν μέρος της πίτας τους από brands προσώπων που πολλές φορές τα ξεπερνούν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για παράδειγμα, ως brand, είναι σίγουρα κάτι μεγαλύτερο από την εθνική Πορτογαλίας.

Σκεφτείτε ότι η FIFA πήρε πίσω την ποινή που τα ίδια τα πειθαρχικά της όργανα του είχαν επιβάλλει. Οι τρεις αγωνιστικές ποινή μειώθηκαν σε δύο, μιάς και ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν θα μπορούσε ούτε να διανοηθεί ότι το προϊόν του, αυτό με τα πανάκριβα εισιτήρια, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις διαφημίσεις επί διαφημίσεων θα στερούνταν έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του στην πρεμιέρα.

Τώρα αν η δύσμοιρη η Πορτογαλία με όλους τους σπουδαίους παίκτες που έχει μέσα θα χάσει μία ιστορική ευκαιρία να σηκώσει το Μουντιάλ, τη χρονιά που δεν υπάρχει και κανένα τεράστιο φόβητρο από τις παραδοσιακές δυνάμεις, αυτό είναι άλλη ιστορία.

Στο κάτω-κάτω, ποιος από τους ινφλουένσερς και όλες αυτές τις ζάμπλουτες γελοίες φιγούρες που έχουν μαζευτεί στις κερκίδες για την πιο ιερή στιγμή του πιο ιερού σπορ του πλανήτη ξέρουν τον κακομοίρη τον Γκονζάλο Ράμος;