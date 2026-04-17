«Το πιο μεγαλειώδες και απόκοσμο θέαμα που μπορεί να δει κανείς»: Η πρώτη συνέντευξη του crew του Artemis II

Ιστορικό ήταν το ταξίδι του Artemis II στη Σελήνη καθώς πρόκειται για την αποστολή που κατάφερε να ξεπεράσει τη μέγιστη απόσταση από τη Γη που πέτυχε το Apollo 13 το 1970.

Την πρώτη τους συνέντευξη έδωσαν σήμερα (17/4) τα τέσσερα μέλη του πληρώματος: Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν.

Οι τέσσερις «σταρ» πλέον, μίλησαν από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson της NASA στο Χιούστον, που αποτελεί και την έδρα τους.

«Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι είναι ότι η επανείσοδος είναι τουλάχιστον 10 φορές πιο έντονη εμπειρία από οποιαδήποτε εκτόξευση πυραύλου», είπε η Christina Koch, μία από τις ειδικούς αποστολής της πτήσης, στον Muir κατά τη διάρκεια συνέντευξης την Πέμπτη μαζί με τους τρεις άλλους αστροναύτες του πληρώματος της αποστολής Artemis II, από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson της NASA στο Χιούστον, όπου βρίσκεται και το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών.

«Είναι το πιο εκπληκτικό μέρος, το μεγάλο φινάλε κάθε διαστημικής πτήσης. Η επιστροφή σε έναν πλανήτη δεν είναι αστείο. Δεν είναι σαν την προσγείωση ενός αεροπλάνου», είπε.

Η τριβή και η συμπίεση της ατμόσφαιρας της Γης καθώς το Orion έπεφτε δημιούργησαν μια “φούσκα” πλάσματος που τύλιξε το διαστημόπλοιο, μην επιτρέποντας στα ραδιοσήματα να περάσουν προς τα μέσα ή προς τα έξω για ένα διάστημα 6 λεπτών, κατά τη διάρκεια μιας «σιγής επικοινωνιών» στην επανείσοδο. Η κάψουλα επίσης αντιμετώπισε θερμοκρασίες έως και 5.000 βαθμούς Φαρενάιτ.

«Όταν έρχεται αυτό το πλάσμα είναι κάτι που δεν μπορείς να πιστέψεις», είπε η Koch, περιγράφοντας ότι κοιτούσε από το παράθυρο και έβλεπε τη λάμψη του.

«Η πύρινη σφαίρα μέσα στην οποία βρισκόμασταν έγινε τόσο φωτεινή που ήταν σαν ηλεκτροκόλληση. Σχεδόν δεν μπορούσες καν να την κοιτάξεις». Είπε ότι καθώς έπεφταν μέσα από την ατμόσφαιρα υπήρχε ένα «βούισμα» που δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν προσομοιώσει στη Γη.

Ο Reid Wiseman, που υπηρέτησε ως διοικητής της Artemis II, προσπάθησε να καθησυχάσει το πλήρωμα λέγοντάς τους: «Όλα είναι ομαλά», ή ότι λειτουργούν κανονικά, όπως θυμάται η ίδια.

«Σκέφτηκα μέσα μου, δεν έχει ιδέα αν αυτό είναι ομαλό, αλλά χαίρομαι που το είπε, γιατί τώρα νιώθω καλύτερα», είπε.

Και ξαναδήλωσε: «Ήταν το πιο μεγαλειώδες και όμορφο θέαμα που μπορεί να δει ο άνθρωπος».

«Ξεκινήσαμε ως φίλοι και επιστρέψαμε ως οι καλύτεροι φίλοι».

Μετά από χρόνια εκπαίδευσης και 10 ημέρες σε περιορισμένο χώρο, το πλήρωμα του Artemis II ανέπτυξε έναν εξαιρετικά ισχυρό δεσμό. «Ξεκινήσαμε ως φίλοι και επιστρέψαμε ως οι καλύτεροι φίλοι», δήλωσαν.

«Ξεκινήσαμε ως φίλοι και επιστρέψαμε ως οι καλύτεροι φίλοι».

Όπως είπαν, ήταν δύσκολο να κοιμηθούν τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή τους στη Γη.

«Κάθε φορά που ξυπνούσα, ή τις πρώτες μέρες, νόμιζα ότι αιωρούμουν».

«Σκέφτηκα μέσα μου, δεν έχει ιδέα αν αυτό είναι ομαλό, αλλά χαίρομαι που το είπε, γιατί τώρα νιώθω καλύτερα», είπε.