To πιο τρομακτικό μυρμήγκι έφτασε στην Ευρώπη: Ποιες περιοχές απειλεί και τι προκαλεί

Στη Σικελία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το κόκκινο εισαγόμενο μυρμήγκι της φωτιάς, ένα είδος που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε άλλες ηπείρους.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν δεκάδες φωλιές στην επαρχία των Συρακουσών, γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή μιας δύσκολης μάχης για τον περιορισμό του.

Γιατί θεωρείται επικίνδυνο

Το μυρμήγκι της φωτιάς δεν είναι ένα συνηθισμένο έντομο. Το τσίμπημά του είναι επώδυνο και αφήνει σημάδια που μπορεί να διαρκέσουν για μήνες. Είναι παμφάγο και επιτίθεται σε άλλα έντομα, ερπετά, αμφίβια και μικρά θηλαστικά, ενώ μπορεί να καταστρέψει τις ρίζες φυτών και να μειώσει την παραγωγή αγροτικών καλλιεργειών.

Σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία, η παρουσία του έχει κοστίσει δισεκατομμύρια σε ζημιές και προσπάθειες ελέγχου.

Οι περιοχές που απειλούνται

Η Σικελία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εισβολής. Οι φωλιές έχουν εντοπιστεί σε μια παράκτια ζώνη 25 χιλιομέτρων στην επαρχία των Συρακουσών. Σύμφωνα με το ccn, oι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν δεν περιοριστεί άμεσα, το μυρμήγκι μπορεί να εξαπλωθεί στην ηπειρωτική Ιταλία και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η μεταφορά φυτών, φρούτων ή χώματος μπορεί να λειτουργήσει ως «όχημα» για την εξάπλωσή του.

Τι προκαλεί στην καθημερινότητα

Η παρουσία του δεν είναι μόνο οικολογικό ζήτημα. Οι κάτοικοι κινδυνεύουν από τα τσιμπήματα, που είναι ιδιαίτερα επώδυνα. Οι αγρότες βλέπουν τις καλλιέργειές τους να απειλούνται, ενώ η βιοποικιλότητα μειώνεται, καθώς τα ντόπια είδη μυρμηγκιών και άλλων ζώων υποχωρούν μπροστά στον νέο εισβολέα.

Η προσπάθεια εξάλειψης

Από το 2025 ξεκίνησε στη Σικελία ένα οργανωμένο πρόγραμμα εξάλειψης, με τη συνεργασία της περιφερειακής κυβέρνησης και επιστημόνων. Χρησιμοποιούνται ειδικά δολώματα που μεταφέρονται στις φωλιές, με στόχο να εξοντωθούν οι βασίλισσες και να καταστραφούν οι αποικίες.

Ωστόσο, η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς η πυκνότητα των φωλιών και η ταχύτητα εξάπλωσης κάνουν την πλήρη εξάλειψη δύσκολη.

Η Σικελία μπορεί να είναι το πρώτο σημείο εισόδου, αλλά η απειλή αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι χρειάζονται ισχυρότερες πολιτικές βιοασφάλειας, καλύτερη επιτήρηση στα σύνορα και ενημέρωση των πολιτών ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα το είδος.

Υπάρχει ελπίδα;

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπάρχει ένα πλεονέκτημα: οι φωλιές του μυρμηγκιού της φωτιάς εντοπίζονται σχετικά εύκολα, καθώς προτιμά υγρές περιοχές κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Αυτό σημαίνει ότι η έγκαιρη ανίχνευση είναι εφικτή. Αν οι χώρες κινηθούν γρήγορα και συντονισμένα, το «ανίκητο» μυρμήγκι μπορεί τελικά να ηττηθεί.