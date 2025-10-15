Μενού

Πιτ Χέγκσεθ: Έκτακτη προσγείωση στη Βρετανία για το αεροπλάνο του, λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ

Έκτακτη προσγείωση στη Βρετανία πραγματοποίησε το αεροπλάνο του Πιτ Χέγκσεθ, λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ.

Pete Hegseth
Πιτ Χέγκσεθ | AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα.

Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.

