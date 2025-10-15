Πιτ Χέγκσεθ: Έκτακτη προσγείωση στη Βρετανία για το αεροπλάνο του, λόγω ρωγμής στο παρμπρίζ

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.
«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.
Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα.
Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.