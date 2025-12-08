Πλάνα που κόβουν την ανάσα: Αστροναύτης φωτογραφίζει το Βόρειο Σέλας από το διάστημα

Viral έχουν γίνει τα πλάνα του αστροναύτη Zena Cardman, ο οποίος κατάφερε να αιχμαλωτίσει στην κάμερα το Βόρειο Σέλας σε αποστολή του.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters περίπου πριν δέκα μέρες ο διοικητή της αποστολής SpaceX Crew-11 της NASA δημοσίευσε την εκθαμβωτική εικόνα από το Βόρειο Σέλας ακριβώς όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Οι χρήστες ενθουσιασμένοι έβλεπαν πρώτη φορά το Βόρειο Σέλας «από ψηλά», και στα σχόλια φαίνεται να αποθεώνουν την πρωτοβουλία του αστροναύτη.
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
- Ισχυρός σεισμός τώρα στην Τουρκία: Πανικός με τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ
- Χανιά: Οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό στο αεροδρόμιο - Δύο τραυματισμοί στις εντάσεις
- Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του - Δεν ήταν εμπρηστική επίθεση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.