Πλάνα που κόβουν την ανάσα: Αστροναύτης φωτογραφίζει το Βόρειο Σέλας από το διάστημα

Viral έχουν γίνει τα πλάνα του αστροναύτη Zena Cardman, ο οποίος κατάφερε να αιχμαλωτίσει στην κάμερα το Βόρειο Σέλας σε αποστολή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters περίπου πριν δέκα μέρες ο διοικητή της αποστολής SpaceX Crew-11 της NASA δημοσίευσε την εκθαμβωτική εικόνα από το Βόρειο Σέλας ακριβώς όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Stunning view of the aurora captured from the ISS by astronaut Zena Cardman, a week or so ago.pic.twitter.com/IAbduP1m6r — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 22, 2025

Οι χρήστες ενθουσιασμένοι έβλεπαν πρώτη φορά το Βόρειο Σέλας «από ψηλά», και στα σχόλια φαίνεται να αποθεώνουν την πρωτοβουλία του αστροναύτη.