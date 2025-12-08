Μενού

Πλάνα που κόβουν την ανάσα: Αστροναύτης φωτογραφίζει το Βόρειο Σέλας από το διάστημα

Ένας αστροναύτης έφερε στο φως της δημοσιότητας, πλάνα από το Βόρειο Σέλας και οι χρήστες του διαδικτύου είχαν την ευκαιρία να το δουν «από ψηλά».

βόρειο σέλας
Βόρειο Σέλας από πλάνα αστροναύητη | Volcaholic@x
Viral έχουν γίνει τα πλάνα του αστροναύτη Zena Cardman, ο οποίος κατάφερε να αιχμαλωτίσει στην κάμερα το Βόρειο Σέλας σε αποστολή του. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters περίπου πριν δέκα μέρες ο διοικητή της αποστολής SpaceX Crew-11 της NASA δημοσίευσε την εκθαμβωτική εικόνα από το Βόρειο Σέλας ακριβώς όπως φαίνεται από  τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι χρήστες ενθουσιασμένοι έβλεπαν πρώτη φορά το Βόρειο Σέλας «από ψηλά», και στα σχόλια φαίνεται να αποθεώνουν την πρωτοβουλία του αστροναύτη.

Tags
ΚΟΣΜΟΣ