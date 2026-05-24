Πλήγμα στα γραφεία του ΠΟΥ από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Το ουκρανικό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα συντρίμμια πληγμάτων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του, ο οποίος κάλεσε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των αμάχων.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από εκατό τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που στοχοθέτησαν κυρίως την πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις αρχές, με το Κίεβο και τη Μόσχα να ανακοινώνουν πως χρησιμοποιήθηκε από τη Ρωσία ο υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ.
Μέσα στη νύκτα, το γραφείο του ΠΟΥ «επλήγη από τα συντρίμμια ενός από τα πολυάριθμα πλήγματα εναντίον της πόλης, τα οποία κατέστρεψαν παράθυρα του δευτέρου ορόφου», ανακοίνωσε μέσω του X ο γενικός διευθυντής του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δημοσιοποιώντας και φωτογραφίες.
«Αυτό το κτίριο στεγάζει πολυάριθμες υπηρεσίες του ΟΗΕ, επιπλέον του ΠΟΥ. Δεν τραυματίσθηκε κανείς», διευκρίνισε.
