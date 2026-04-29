Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά έμεινε φαφούτα και δεν μπορεί να φάει

Βρετανίδα ξόδεψε σημαντικό ποσό για να αλλάξει την οδοντοστοιχία της στην Τουρκία, αλλά πλέον μετανιώνει πικρά για την απόφασή της καθώς έχει μείνει χωρίς δόντια και αδυνατεί να σιτιστεί.

Η μητέρας ενός παιδιού Jackie Lynn ταξίδεψε τρεις φορές στην Τουρκία για μία - κατά τ΄άλλα - απλή διαδικασία, αλλά βρίσκεται σε εξαθλιωτική κατάσταση από τα αποτελέσματά της.

Η 38χρονη πλήρωσε περισσότερες από 20.000 λίρες - περίπου 23.000 ευρώ - για να μπορέσει να αποκαταστήσει το πρόβλημα που προκάλεσε στην οδοντοστοιχία της ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας.

Στο πρώτο της ταξίδι πλήρωσε 5.000 ευρώ για μία σχετικά απλή λύση, αλλά πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα χάθηκαν. Σε επόμενη φάση επέλεξε να πάρει τον δύσκολο δρόμο, μόνο που ο γιατρός της παρουσίασε μία πολύ διαφορετική εκδοχή της επέμβασης που θα έκανε.

Όταν ξύπνησε από την αναισθησία, της είχε κάνει απονεύρωση σε συνολικά 15 δόντια και τις τοποθέτησε γέφυρες, καφέ χρώματος.

«Όταν ξύπνησα, πονούσα φριχτά. Ο πόνος διαπερνούσε όλο μου το σώμα» θυμάται η γυναίκα, η οποία εξηγεί πως οι γέφυρες πίεζαν πάρα πολύ το στόμα της.

H Jackie Lynn αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μετά από προσπάθεια να βάλει νέα δόντια

Η «Οδύσσειά» της, όμως, δεν τελείωσε εκεί.

Πήγε σε τρίτο διαφορετικό οδοντίατρο, πάλι στη γείτονα χώρα, ο οποίος την ενημέρωσε πως πρέπει να αφαιρέσει τα δόντια της ολοκληρωτικά. Το ποσό ήταν τόσο μεγάλο, που αναγκάστηκε να δανειστεί χρήματά από την οικογένειά της.

«Σκεφτόμουν: "Τι έκανα;" Ήμουν τόσο αναστατωμένη» αναφέρει. «Είμαι 38 χρονών, δεν θα έπρεπε να χάνω όλα μου τα δόντια».

Η διαδικασία στην οποία μπήκε είχε σειρά από επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής μόλυνσης επικίνδυνης για τη ζωή της. «όλο μου το πρόσωπο ήταν πρησμένο και δεν μπορούσα να δω από το ένα μάτι, καθώς ήταν πρησμένο και μαύρο».

Πλέον, έχει απομείνει με μία σειρά προσωρινών δοντιών, καθώς περιμένει την εμφύτευση των καινούργιων, κάτι που είναι προγραμματισμένο να γίνει εντός του έτους. Αλλά, οι επεμβάσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην υγεία της.

«Έχω μετατραυματικό στρες, έχασα μήνες με την κόρη μου και έχασα τη δουλειά μου. Είμαι πολύ πεσμένη ψυχολογικά. Χρωστάω στον μπαμπά μου 18.000 λίρες. Μπορώ να φάω μόνο μαλακά φαγητά, καθώς επουλώνονται τα ούλα μου και δεν μπορώ να ασκήσω καμία είδους πίεση στα εμφυτεύματα».

Και παρά τα όσα έχει βιώσει, δεν κατηγορεί τους γιατρούς της. «Η επέμβαση δεν έγινε μόνο για κοσμητικούς λόγους, το έκανα γιατί είχα πολλά προβλήματα με τα δόντια μου. Πιστεύω πως όσοι επιθυμούν μία κοσμητική επέμβαση πρέπει να κάνουν καλή έρευνα, γιατί, απλά, δεν αξίζει» καταλήγει.