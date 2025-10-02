Λιγότερο από 20 χιλιόμετρα, 16 για την ακρίβεια, χρειάζεται το πλοίο Mikeno, που συμμετέχει στον διεθνή στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα (Global Sumud Flotilla), το οποίο έχει ως στόχο το «σπάσιμο» του ναυτικού αποκλεισμού του θύλακα και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθεια, για να φτάσει στη Λωρίδα.

Σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη του Global Sumud Flotilla, το πλοίο συνεχίζει να πλέει εντός των χωρικών υδάτων της Γάζας, ενώ παραμένει άγνωστο εάν τις επόμενες ώρες θα αναχαιτιστεί από το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ.

The vessel ‘Mikeno’ is less than 9 miles away from Gaza and closer than any aid flotilla has ever come.#GlobalSumudFlotilla pic.twitter.com/vsyKpras9V — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

Τουλάχιστον 26 πλοία της ανθρωπιστικής νηοπομπής πλέουν προς τις ακτές της Γάζας. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο εκπρόσωπος του στολίσκου επεσήμανε: «συνεχίζουμε να πλέουμε στη Μεσόγειο για να σπάσουμε την πολιορκία της Γάζας».

Οι Ισραηλινοί κομάντο συνεχίζουν να αναχαιτίζουν τα πλοία, με τον αριθμό των επιχειρησιακών σκαφών να είναι πλέον 24, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που βρίσκονται κοντά στα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Διεθνείς αντιδράσεις για τον έλεγχο του Global Sumud Flotilla

Οστολίσκος Global Sumud Flotilla βρισκόταν μια ανάσα από τις ακτές της Γάζας, όταν ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τα πλοιάρια εχθές (01/10).

Υπενθυμίζεται ότι ο στολίσκος ταξιδεύει εδώ και 42 ημέρες με έναν και μοναδικό στόχο: την ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους.

«Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «πολλά σκάφη» του στολίσκου, χωρίς να προκληθούν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης. «Η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.