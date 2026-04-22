Πλοιοκτήτρια για το ελληνικό πλοίο στο Ορμούζ: «Είναι καλά το πλήρωμα, δεν κατασχέθηκε από το Ιράν»

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η εταιρεία Technomar εξέδωσε ανακοίνωση για την επίθεση στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas», διαψεύδοντας ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι το πλοίο είχε κατασχεθεί.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλή, ενώ αναφέρει ότι οι προκαταρκτικές επιθεωρήσεις μετά την επίθεση δείχνουν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.

Η Technomar τονίζει παράλληλα ότι παραμένει σε στενή επαφή με το πλήρωμα και τις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς φορείς για να διερευνήσει το περιστατικό, αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για το πλοίο

«Η Technomar Shipping Inc. («Technomar») ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό ασφαλείας που αφορά το υπό τη διαχείρισή της πλοίο, Epaminondas (IMO: 9153862).

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 06:50 τοπική ώρα, στις 22 Απριλίου 2026, ενώ το σκάφος διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, όταν προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο κανονιοφόρο σκάφος.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ρύπανση ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Οι προκαταρκτικές επιθεωρήσεις δείχνουν ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.

Η Technomar παραμένει σε στενή επαφή με το πλήρωμα και τις αρμόδιες αρχές. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία του πληρώματός μας, καθώς συνεργαζόμαστε με όλους τους σχετικούς φορείς για να διασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλειά τους και να διερευνήσουμε το περιστατικό.

Το Epaminondas (IMO: 9153862) είναι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 94.769 dwt, κατασκευής 1998, με σημαία Λιβερίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρασχεθούν μόλις υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις».