Πλζεν: Η πόλη της ξανθιάς μπίρας που θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό

Μια ευρωπαϊκή πόλη που συνδυάζει άψογα την ιστορία με την μπίρα και το ποδόσφαιρο, το Πλζεν (Plzeň) κερδίζει κάθε επισκέπτη με την ομορφιά του.
Η πόλη που είναι γνωστή και ως Πίλζεν ή Πίλσεν, βρίσκεται περίπου μιάμιση ώρα μακριά από την Πράγα και είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιοχής και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας.
