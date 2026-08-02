Ποια ήταν η «Kardashian» της εποχής του Ναπολέοντα: Οι influencers κρατούν από τη Γαλλική Επανάσταση

Πολλοί βλέπουν ως σημείο των επιδεινούμενων καιρών, το γεγονός πως στις μέρες μας, ιδιώτες με πρόσβαση σε δημόσιο βήμα, οι λεγόμενοι influencers, μπορούν να υπαγορεύσουν τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Είναι όμως ένα τέτοιο φαινόμενο πραγματικά σύγχρονο; Όπως ανατρέχει το The Conversation, ήδη από το 1806, ο Παριζιάνος γαστρονόμος Grimod de la Reynière λανσάρει ένα νέο περιοδικό, το Journal des Gourmands et des Belles στη μετεπαναστατική Γαλλία.

Le journal des gourmands et des belles - GRIMOD DE LA REYNIÈRE | peterharrington.co.uk

Από το πρώτο τεύχος, είχε ως στόχο να παρέχει στους αναγνώστες συμβουλές για το φαγητό, τη μόδα και τη θεατρική ζωή, όλα σε μία έκδοση. Ήταν μάλιστα το πρώτο έντυπο του είδους του στη Γαλλία που συγκέντρωσε ένα τόσο πλήρες φάσμα αυτού που σήμερα θα ονομάζαμε περιεχόμενο lifestyle.

Πέρα από την παλιακή γλώσσα όμως, μοιάζει τρομακτικά με το περιεχόμενο που παράγουν στις μέρες μας κάθε τύπου influencers, με το οποίο κανονικοποιούν ουσιαστικά συγκεκριμένους τρόπους ζωής.

Επανάσταση και ταυτότητα

Τέτοιες επιδραστικές προσωπικότητες δεν ήταν, φυσικά, χωρίς προηγούμενο. Τα εγχειρίδια δεοντολογίας, οι οδηγοί μαγειρικής και οι εμπορικές εφημερίδες υπαγόρευαν τη συμπεριφορά και την εθιμοτυπία πολύ πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.

Η μεγάλη αλλαγή που ακολούθησε την εξέγερση του γαλλικού λαού δεν ήταν τόσο η ύπαρξη τέτοιων αισθητικών και κοινωνικών προτύπων, αλλά η φύση, ο όγκος και, πάνω απ' όλα, ο επείγων χαρακτήρας των συμβουλών που έγιναν ευρέως διαθέσιμες.

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Ενώ τα αντίστοιχα έντυπα του παλαιού καθεστώτος απευθύνονταν σε αναγνώστες της υψηλής κοινωνίας, που ήδη γνώριζαν τη θέση τους στην «πυραμίδα» και απλά α αμενόταν να ανταποκρίνονται στο κοινωνικό τους εκτόπισμα.

Οι μεταεπαναστατικοί οδηγοί όμως απευθύνονταν σε αναγνώστες των οποίων η κοινωνική θέση ήταν ρευστή ή νεοαποκτηθείσα. Το ερώτημα που έθεταν οι άνθρωποι στον εαυτό τους εκείνη την εποχή μετατοπιζόταν από το «πώς συμπεριφέρομαι καλά στην κοινωνία;» στο «πώς ανήκω;».

Οι απροσδόκητες τροχιές των μετεπαναστατικών «επιρροών» αντικατοπτρίζουν την κοινωνική, επαγγελματική, ακόμη και σωματική κινητικότητα (που προκλήθηκε από εξορία, επιστροφή ή εκτοπισμό) της εποχής που προέκυψε από την Επανάσταση.

Αφίσα με «μοδάτη» επίπλωση, από το «Meubles et Objets de goût» | sarahbguestperry.blog

Οι πρώτοι influencers

Στη μετεπαναστατική Γαλλία, ένα εκκεντρικό μείγμα ατόμων, ενωμένα από μια ενιαία φιλοδοξία: να εφαρμόσουν τους πολιτιστικούς κώδικες του παλιού σε έναν κόσμο όπου η «τράπουλα» είχε ανακατευτεί και όπου η γεύση και ο υλικός πολιτισμός (ή τα αντικείμενα και το σύστημα νοήματος που συνδέεται με αυτά, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονταν, εμφανίζονταν και διαβάζονταν από άλλους) ήταν περισσότερο από ποτέ κοινωνικά καθοριστικά.

Ο ίδιος ο de la Reynière ήταν δικηγόρος, έγινε κριτικός θεάτρου και στη συνέχεια παντοπώλης, πριν επανεφεύρει τον εαυτό του ως συγγραφέας μαγειρικής.

Ο δημοσιογράφος και εκδότης Pierre de La Mésangère ήταν πρώην ιερέας που έγινε εκδότης του Journal des Dames et des Modes από το 1797 έως το 1831, του μακροβιότερου περιοδικού μόδας εκείνης της περιόδου.

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η Madame Campan, η οποία ήταν η επικεφαλής του υπηρετικού προσωπικού της Μαρίας Αντουανέτας, ίδρυσε ένα πολυελές οικοτροφείο στα περίχωρα του Παρισιού στο Saint-Germain-en-Laye, όπου οι κόρες της νέας και της παλιάς ελίτ ανατρέφονταν η μία δίπλα στην άλλη με αριστοκρατική εθιμοτυπία.

Πορτραίτο της Μαντάμ Καμπάν | Βερσαλλίες

Αλλά και το επίσημο γούστο βρήκε τους κριτές του: τους διορισμένους από τον Ναπολέοντα αρχιτέκτονες Charles Percier και Pierre François Léonard Fontaine, των οποίων το «Recueil de décorations intérieures» κωδικοποίησε το αυτοκρατορικό στυλ για όποιον είχε τα μέσα να το υιοθετήσει.

Όσο για τον χώρο της γυναικείας μόδας, αυτή είχε αλλάξει εντελώς χέρια. Πριν από την Επανάσταση, το «κατεστημένο» της μόδας στη Γαλλία αποτελούνταν από βασιλικές συζύγους ή ερωμένες, από την Μαντάμ ντε Πομπαντούρ μέχρι τη Μαρία Αντουανέτα.

Μετά το 1789, η επιρροή μετατοπίστηκε στις υψηλού προφίλ συζύγους τραπεζιτών και χρηματιστών, ευγενών ή κοσμικών, όπως η Ζιλιέτ Ρεκαμιέ, η Τερέζα Ταλιέν, η Φορτουνέ Αμελέν, των οποίων οι εσωτερικοί χώροι και η ενδυμασία παρατηρούνταν, μιμούνταν και σχολιάζονταν από τον τύπο που διηύθυνε προσωπικότητες όπως ο Πιερ ντε Λα Μεσαντζέρ.

Η κυρία Αμελέν, μια γυναίκα από το νησί του Αγίου Δομίνικου της Καραϊβικής και σήμερα η λιγότερο αξιομνημόνευτη από τις τρεις, θεωρούνταν μία από τις Merveilleuses , μια ομάδα επιδραστικών γυναικών των οποίων ο υπερβολικός, νεοκλασικός τρόπος ντυσίματος καθόρισε τα χρόνια του Διευθυντηρίου.

Εξώφυλλο του «Le Journal des Dames et des Modes» | abebooks.com

Τα χτενίσματα και οι χιτώνες της Αμελέν αντιγράφηκαν ευρέως και το κομμωτήριό της στο Hôtel de Bourrienne ήταν ένα από τα πιο λαμπρά στο μετεπαναστατικό Παρίσι.

Για αυτούς τους διαμορφωτές του γούστου, αυτό δεν ήταν ποτέ θέμα μεμονωμένων επιλογών, αλλά ένας ολόκληρος τρόπος ζωής, που περιλάμβανε τα πάντα, από το φαγητό μέχρι την ταπετσαρία και τα κλινοσκεπάσματα, και η φιλοδοξία τους ήταν να διαμορφώσουν το γούστο σφαιρικά.

Αυτό που έκανε τη γαλλική περίπτωση να ξεχωρίσει δεν ήταν η ύπαρξη αυτών των μορφών, αλλά οι συνθήκες που τις δημιούργησαν. Το τέλος της Βασιλείας του Τρόμου είχε εξαπολύσει μια δίψα για ηδονισμό που είχε καταπιεστεί για καιρό.

Το εστιατόριο, μια παριζιάνικη εφεύρεση των επαναστατικών χρόνων, είχε εν τω μεταξύ δημιουργήσει ένα εντελώς νέο είδος δημόσιου χώρου στον οποίο η γεύση μπορούσε να εκφραστεί, να παρατηρηθεί και να κριθεί από αγνώστους - και όπου ένας ξεναγός όπως του Γκριμόντ μπορούσε να παρουσιαστεί, όχι χωρίς προσωπικό συμφέρον, ως απαραίτητη αναγκαιότητα.

Ο Ναπολέων ενθάρρυνε ενεργά την αναβίωση των επαγγελμάτων πολυτελείας -μετάξι, έπιπλα, κοσμήματα, πορσελάνη- τόσο ως οικονομική πολιτική όσο και ως πολιτική νομιμοποίηση.