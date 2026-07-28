Νάπολη όπως... Κουρούτα: Το κυνηγητό της Αστυνομίας με τις ξαπλώστρες των λουόμενων

Αν νομίζατε ότι η πατέντα της ομπρέλας που μένει φυτεμένη στην άμμο από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και της πετσέτας που διανυκτερεύει στην παραλία είναι αποκλειστικό προνόμιο του Έλληνα, γελιέστε .

Το μεσογειακό DNA είναι πολύ ισχυρό για να περιοριστεί στα δικά μας σύνορα. Οι φίλοι μας οι Ιταλοί, αποδεικνύοντας περίτρανα το «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», έχουν ακριβώς το ίδιο ταμπεραμέντο, το οποίο φυσικά φέρνει και τα ίδια γραφικά προβλήματα: την ιερή, αδιαπραγμάτευτη «καβάτζα».

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο βρετανικός Guardian, οι ιταλικές αρχές απηύδησαν με το φαινόμενο και αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην κυριαρχία της άδειας καρέκλας. Σε ένα παραθαλάσσιο προάστιο της Νάπολης, συγκεκριμένα στο Τόρε ντελ Γκρέκο, το λιμενικό και η τοπική αστυνομία έκαναν «ντου» τα ξημερώματα στην ελεύθερη παραλία Λάγκεττο.

Εκεί, αντίκρισαν το γνώριμο σε εμάς σκηνικό: δεκάδες καρεκλάκια, ομπρέλες και τραπεζάκια χωρίς ιδιοκτήτη, να κάνουν κράτηση θέσης (first row) για την επόμενη μέρα, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να κοιμηθούν τον ύπνο του δικαίου και να κατέβουν για μπάνιο με την άνεσή τους.

Ο ιταλικός Τύπος, με το γνωστό του μπρίο, έχει ήδη βαφτίσει αυτούς τους τύπους furbetti dell'ombrellone – σε ελεύθερη μετάφραση: «οι πονηρούληδες (ή κλέφτες) της ομπρέλας». Οι αρχές μάζεψαν συνολικά 40 «ορφανά» αντικείμενα που κατείχαν συνεχώς τον δημόσιο χώρο, υπενθυμίζοντας στους λουόμενους ότι η παραλία δεν είναι το οικόπεδο του παππού τους.

Και επειδή το χούι δεν κόβεται εύκολα, η Ιταλία αποφάσισε να το χτυπήσει εκεί που πονάει: στην τσέπη. Όσοι πιαστούν να αφήνουν τον εξοπλισμό τους μετά τη δύση του ηλίου, κινδυνεύουν με πρόστιμα που φτάνουν τα 500 ευρώ. Χώρια που για να πάρουν πίσω το κατασχεμένο, ξεθωριασμένο καρεκλάκι τους θα πρέπει να περάσουν τον γολγοθά της ιταλικής γραφειοκρατίας. Αντίστοιχες επιχειρήσεις μάλιστα «τρέχουν» σε Απουλία, Λιγουρία και Σαρδηνία, όπου οι πολίτες παλεύουν να βρουν ένα τετραγωνικό μέτρο ελεύθερης άμμου ανάμεσα στις ιδιωτικές ξαπλώστρες και τις καβάτζες των «πονηρούληδων».

Τελικά, είτε στην Κουρούτα είτε στη Νάπολη, η ανάγκη του Μεσόγειου να μαρκάρει την περιοχή του με ένα πλαστικό τραπεζάκι παραμένει ένα αξεπέραστο, τραγελαφικό φαινόμενο.