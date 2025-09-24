«Ποινική διαδικασία» κατά του Τραμπ ζητά ο πρόεδρος της Κολομβίας - Ο λόγος

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική με στόχο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.

Ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης της Κολομβίας επέκρινε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή «έδωσε την εντολή» για τις επιθέσεις στα σκάφη, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο «νέοι που απλώς ήθελαν να ξεφύγουν από τη φτώχεια». «Λένε ότι οι πύραυλοι στην Καραϊβική στόχευαν διακινητές ναρκωτικών. Αυτό είναι ψέμα!», τόνισε ο κολομβιανός πρόεδρος.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις στην Καραϊβική για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, με τον Λευκό Οίκο να κατηγορεί τη Βενεζουέλα – γειτονική χώρα της Κολομβίας – ότι διευθύνει καρτέλ.

Οι επεμβάσεις των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι από τις αρχές του μήνα κατέστρεψαν τρία ταχύπλοα που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 14 επιβαίνοντες.

Ο Γουστάβο Πέτρο εκτιμά πως ορισμένα από αυτά τα θύματα ήταν Κολομβιανοί. «Πρέπει να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον αμερικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έδωσε την εντολή, του προέδρου Τραμπ», δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολομβίας – του οποίου η χώρα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον πλανήτη – οι ηγέτες των καρτέλ βρίσκονται στο Μαϊάμι και είναι «γείτονες του προέδρου των ΗΠΑ» που έχει έπαυλη στη Φλόριντα.

Οι ΗΠΑ και η Κολομβία είναι σύμμαχοι, αλλά οι σχέσεις τους έχουν επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ουάσινγκτον αφαίρεσε από την Κολομβία την πιστοποίηση του εταίρου των ΗΠΑ στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.