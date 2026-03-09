Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αν ακυρωθεί η πτήση σας

Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχουν δημιουργήσει χάος στην εναέρια κυκλοφορία.

Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι έπειτα από τις πυραυλικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις πτήσεις είναι συνεχείς αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες αντιμέτωπους με αβεβαιότητα.

Ο Κρις Χάρινγκτον, Διευθύνων Σύμβουλος της hoppa, ανέφερε στην Express τέσσερα βασικά πράγματα που είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς αν ακυρωθεί η πτήση του, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με το ενδεχόμενο αποζημίωσης.

Το πρώτο είναι μάλλον κοινή λογική καθώς θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την αεροπορική εταιρεία. Αν δείτε την ένδειξη ακύρωση και βρίσκεστε ήδη στο αεροδρόμιο κατευθυνθείτε στο γραφείο εξυπηρέτησης ή δοκιμάστε την εφαρμογή της εταιρείας για τηλεφωνική επικοινωνία σε περίπτωση συνωστισμού.

Το δεύτερο είναι να εξετάσετε τις εναλλακτικές λύσεις για τις οποίες θα πρέπει να σας ενημερώσει η αεροπορική εταιρεία. Μια πτήση σε κοντινό αεροδρόμιο, διαφορετική δρομολόγηση ή επανακράτηση σε μεταγενέστερη πτήση, θα μπορούσε να είναι από αυτά. Η εταιρεία θα μπορούσε να σας κλείσει εισιτήριο ακόμη και με διαφορετικό αερομεταφορέα αν το ζητήσετε.

Σημαντικό είναι να δείτε τι περιλαμβάνει η ταξιδιωτική σας ασφάλιση σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποια ασφαλιστήρια καλύπτουν διαμονή σε ξενοδοχείο, μεταφορές από και προς αεροδρόμιο, εναλλακτικές πτήσεις, έξοδα σίτισης, ενδεχομένως και κάποια κουπόνια και διαμονή ή φαγητό.

Το τελευταίο και εξίσου σημαντικό είναι να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως επιβάτης.

Εάν η ακύρωση οφείλεται σε υπαιτιότητα της αεροπορικής εταιρείας, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση. Σύμφωνα με την ABTA (Ένωση Βρετανικών Τουριστικών Πρακτόρων), εάν η πτήση ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ο επιβάτης μπορεί να δικαιούται αποζημίωση, ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ωστόσο, όταν η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις εκτός ελέγχου της εταιρείας -όπως ένοπλη σύγκρουση- η αποζημίωση συνήθως δεν ισχύει.

Παρόλα αυτά, οι επιβάτες εξακολουθούν να δικαιούνται:

Επιστροφή χρημάτων ή επανακράτηση,

Φροντίδα και υποστήριξη (γεύματα),

Διαμονή, εάν απαιτείται διανυκτέρευση.