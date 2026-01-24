Μενού

Ποιο ελληνικό νησί είναι στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για το 2026

Οι χρήστες του Tripadvisor ανέδειξαν και φέτος τους κορυφαίους προορισμούς της χρονιάς. Στη «χρυσή δεκάδα» βρίσκεται κι ένα ελληνικό νησί.

Ελαφονήσι
Η ελληνική παραλία που βρέθηκε στη λίστα του National Geographic | Shutterstock
Tο Tripadvisor έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους top προορισμούς παγκοσμίως για το 2026, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας. Οι νικητές των βραβείων Travellers’ Choice Best of the Best προκύπτουν με βάση τις κριτικές και τις αξιολογήσεις των ταξιδιωτών σε διάστημα ενός έτους.

Σημαντική είναι η διάκριση για ένα ελληνικό νησί, το οποίο κατέκτησε την 9η θέση στη λίστα με τους 25 κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
 

