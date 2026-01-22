«Ποιον θα απέλυες»: Εταιρεία στην Ιταλία άναψε φωτιές με σοκαριστικό ερωτηματολόγιο

Έντονη κατακραυγή έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά την αποκάλυψη ότι ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρονικών στο Βένετο ζήτησε από τους περίπου 60 εργαζομένους της να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο: «Ποιον συνάδελφό σας θα θέλατε να απολυθεί;»

Στο ίδιο έντυπο, η διοίκηση καλούσε το προσωπικό να επιλέξει ποιοι θα έπρεπε να μπουν στη λίστα των πιθανών απολύσεων, προτείνοντας μάλιστα κατηγορίες όπως εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, νεοπροσληφθέντες ή όσοι δεν έχουν παιδιά. Από τους 60 υπαλλήλους, μόλις δέκα απάντησαν.

Τα συνδικάτα αντέδρασαν οργισμένα, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη έλλειψη σεβασμού» και για μια πρακτική που «διαλύει τον κοινωνικό ιστό μιας επιχείρησης αντί να τον ενισχύει».

Ζήτησαν δε πρωτοβουλίες που ενώνουν τους εργαζόμενους, όχι που τους στρέφουν ο ένας εναντίον του άλλου.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «εσωτερική έρευνα κλίματος» και ότι, παρά την κρίση στην αγορά, στόχος της είναι να αποφύγει τις απολύσεις.