Ποιος είναι ο άνδρας δίπλα στον Τραμπ και τι έγραφε το μυστηριώδες χαρτάκι δευτερόλεπτα πριν από τους πυροβολισμούς

Μέσα σε δευτερόλεπτα όλα άλλαξαν στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Στα βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, δευτερόλεπτα πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί και επικρατήσει πανικός στην αίθουσα ένας άνδρας βρίσκεται ανάμεσα στον Ντόναλντ και στη Μελάνια Τραμπ δείχνοντάς τους ένα χαρτάκι για το οποίο δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πρόκειται για τον Οζ Πέρλμαν διάσημο performer και μένταλιστ που ειδικεύεται σε ψυχολογικές ψευδαισθήσεις και βρισκόταν εκεί για την ψυχαγωγία της βραδιάς.

Στα χέρια του κρατούσε ένα μπλοκ σημειώσεων πραγματοποιώντας εκείνη τη στιγμή ένα από τα κόλπα του στο τραπέζι του Τραμπ.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το Bloomberg εκτελούσε ένα «κόλπο», προσπαθώντας να μαντέψει το όνομα του μωρού που περιμένει η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και επενέβησαν οι άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ποιος είναι ο Οζ Πέρλμαν που έδειξε το χαρτάκι στον Τραμπ

Ο Οζ Πέρλμαν δεν είναι ένας παραδοσιακός ταχυδακτυλουργός. Ως μένταλιστ, όπως αναφέρει το Marca ειδικεύεται σε ψυχολογικές ψευδαισθήσεις που φαίνεται να αποκαλύπτουν σκέψεις, αναμνήσεις ή προβλέψεις. Οι εμφανίσεις του βασίζονται στην παρατήρηση, την υποβολή και τα μοτίβα συμπεριφοράς, όχι σε υπερφυσικούς ισχυρισμούς.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στην ψυχαγωγία, εργαζόταν ως αναλυτής στη Wall Street. Αργότερα απέκτησε ευρεία αναγνώριση ως φιναλίστ στο «America’s Got Talent», γεγονός που εκτόξευσε την καριέρα του σε εταιρικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικές εμφανίσεις και ιδιωτικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου.

Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει φήμη εμφανιζόμενος μπροστά σε διασημότητες, αθλητές και πολιτικά πρόσωπα.

Η επιλογή του ως βασικού καλλιτέχνη στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το 2026 αποτέλεσε απόκλιση από την παράδοση, καθώς συνήθως συμμετέχει κωμικός και όχι μένταλιστ. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι στόχος του ήταν να φέρει τον κόσμο πιο κοντά μέσα από «γέλιο και εντυπωσιακές στιγμές», αντί για πολιτική σάτιρα.

Το μήνυμα του Οζ Πέρλμαν μετά τους πυροβολισμούς

Η εικόνα του Πέρλμαν εν μέσω της εμφάνισής του, να κρατά ένα μπλοκ σημειώσεων μπροστά από τον πρόεδρο λίγο πριν από την εκκένωση, έπαιξε σε όλα τα μέσα φέρνοντάς τον στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής.

Με μήνυμά του ο Οζ Πέρλμαν διαβεβαίωσε τους φαν του ότι είναι καλά μετά από όσα έγιναν γράφοντας ότι βρισκόταν εν μέσω της performance του για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη κυρία όταν ξέσπασε η αναταραχή και περιέγραψε το σκηνικό ως την πιο τρομακτική στιγμή της ζωής του.

Το μήνυμα του Οζ Πέρλμαν μετά τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του δείπνου | Instagram