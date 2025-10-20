Ποιος είναι ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν: Το μοντέλο «ομοσπονδίας» και οι 6 εξουσίες

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στις εκλογές των Τουρκοκυπρίων, καθώς ηττήθηκε ο επίσημα «εκλεκτός» της Άγκυρας Ερσίν Τατάρ από τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος εξελέγη νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων λαμβάνοντας ποσοστό άνω του 62%.

Η εκλογή του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα και ζήτησε ένωση Τουρκίας - Τουρκοκυπρίων. Μισή ώρα μετά όμως, ο Ερντογάν του έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη του «αδειάζοντας» έτσι τον Μπαχτσελί.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman:



• Benim aleyhimde çok büyük bir kara propaganda yürütüldü.



• Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır. Ben 15 ay başbakanlık yaptım.



• Türkiye ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsaldır. Hep bunu söyledim.pic.twitter.com/M3Md4oOoxT https://t.co/eGtHljlDyA — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 19, 2025

Διαβάστε ακόμα: Εκλογές στα Κατεχόμενα: Ολική ανατροπή στο ψευδοκράτος με νικητή τον Ερχιουρμάν

Ο 55χρονος νομικός, σε αντίθεση με τον Τατάρ που μιλούσε για δύο κράτη, προκρίνει τη λύση μιας ομοσπονδίας. Τονίζει βέβαια «οι καλές σχέσεις με την Τουρκία είναι σημαντικές για εμάς, είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό το λέω πάντα. Μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα του καθορισμού της εξωτερικής πολιτικής που αφορά του Κυπριακό δίχως να υπάρχει η διαβούλευση με την Τουρκία και στη δική μου περίοδο δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα».

Προκρίνει όμως ένα συγκεριμένο μοντέλο. Λέει, πως οι Τουρκοκύπριοι είναι ιδρυτικοί εταίροι και πρέπει να έχουν έξι κοινές εξουσίες στο ομόσπονδο κράτος:

Ασφάλεια

Ενέργεια

Υδρογονάνθρακες

Θαλάσσιες δικαιοδοσίες

Εμπορικοί δρόμοι

Ιθαγένεια

Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα OKSIJEN, αναφέρει: «Κατά την άποψή μου, η συζήτηση για την ιθαγένεια δεν αφορά την ελληνοκυπριακή ταυτότητα ή την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτά τα έξι ζητήματα αυτή τη στιγμή , η βούλησή μας αγνοείται. Εδώ ακριβώς βρίσκεται όλο το πρόβλημα. Είτε λοιπόν το ονομάζετε δύο κράτη, ομοσπονδία ή κάτι άλλο... Ως δικηγόρος, δεν με ενδιαφέρουν πραγματικά τα ονόματα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο. Λέω ότι, λόγω του καθεστώτος αυτής της χώρας, οι αποφάσεις για αυτά τα έξι ζητήματα δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού.

Το όνομα δεν έχει σημασία. Το Τουρκοκυπριακό Κράτος και το Ελληνοκυπριακό Κράτος θα είναι δύο ισότιμα κράτη. Και θα ασκούν όλες τις υπόλοιπες κρατικές εξουσίες, εκτός από αυτές τις έξι, κυρίαρχα, το καθένα εντός της δικής του κυρίαρχης επικράτειας. Αυτό είναι το μοντέλο που περιγράφω. Και επειδή η κοινή τους δικαιοδοσία συνεχίζεται, ο εγγυητικός ρόλος της Τουρκίας παραμένει ο ίδιος.

Αν έγραφα ένα βιβλίο μια μέρα, ως ακαδημαϊκός, θα το χαρακτήριζα ως το "sui generis" (με μοναδικά χαρακτηριστικά) των μοντέλων ομοσπονδίας».

Για το Αιγαίο, η θέση του είναι: «Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεστε τα 6 μίλια, να βγούμε από το αδιέξοδο».

Το μήνυμα Χριστοδουλίδη

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω γραπτής δήλωσης, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ερχιουρμάν για τη νίκη του.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη σταθερή πολιτική του βούληση για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή «από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Πρόσθεσε, δε, ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες. Αναφερόμενος, δε, στις προσεχείς εξελίξεις, χαρακτήρισε την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να βασίζεται η λύση του Κυπριακού, το οποίο, όπως είπε, ορίζεται από «τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

Όπως και να έχει, από τη στιγμή που έφυγε ο Τατάρ, ο οποίος δυσκόλευε την οποιαδήποτε συνεννόηση, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επρόκειτο να εξετάσει και να συγκαλέσει μέχρι τέλος του χρόνου νέα πενταμερή διάσκεψη, με άλλον αέρα και άλλο προσανατολισμό.

Αν και εξαιτίας αυτού θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή ιδιαίτερη, καθώς θα υπάρχει μια πίεση από τη διεθνή κοινότητα προς την Κύπρο να κάνει παραχωρήσεις ώστε «να μην χαθεί η ευκαιρία».

Ποιος είναι ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Ο Έρχιουρμαν, ο οποίος δεν υιοθετεί τη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου του 1970.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Μεταξύ 2008 και 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Από το 1999 ως το 2004 εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας θέτοντας στόχο τη θεσμοθέτηση του συνηγόρου του πολίτη στην Τουρκία.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές στο ψευδοκράτος το 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα.

Υπήρξε αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από το 2016.

Ο Έρχιουρμαν διορίστηκε «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα τον Ιανουάριο του 2018, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιανουαρίου 2018, στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση συνασπισμού διαλύθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και διάδοχος του υπήρξε ο Ερσίν Τατάρ, που αργότερα έγινε και «πρόεδρος» του ψευδοκράτους.



