Ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ για το 2026

Τα 8 τρισ. δολάρια αγγίζει η συνολική περιουσία των 400 πλουσιότερων ανθρώπων των ΗΠΑ στη λίστα του Forbes για το 2026, από 6,6 τρισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Ειδικότερα, ο πλούτος που ελέγχει η πρώτη 20άδα ανέρχεται συνολικά σε 4 τρισ. δολάρια, αυξημένος κατά 970 δισ. δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

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