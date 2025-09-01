Ποιος είναι ο Πολωνός CEO της Drogbruk που «έκλεψε» το καπέλο του παιδιού στο US Open

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο -και μη- η κίνηση του Πολωνού CEO της Drogbruk στο αμερικάνικο τουρνουά τένις US Open, ο οποίος «πιάστηκε» από τις κάμερες να «κλέβει» καπέλο από παιδί, μετά τον αγώνα του συμπατριώτη του Kamil Majchrzak με τον Karen Khachanov.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Πολωνός σταρ του τένις υπέγραφε αυτόγραφα κι άλλα προσωπικά αντικείμενα μετά τον αγώνα του με τον Khachanov για το US Open. Φτάνοντας σε έναν νεαρό φαν, υπέγραψε το καπέλο του, το οποίο έκλεψε ένας ενήλικας.

Ο νεαρός οπαδός φαίνεται να παρακαλεί τον άνδρα να του το δώσει, αλλά ο άνδρας τον αγνόησε, μέχρι που τον ταυτοποίησαν από το οπτικοακουστικό υλικό αυτό και διαπίστωσαν πως ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Drogbruk, Piotr Szczerek.

Polish millionaire CEO who snatched a hat meant for a child on live TV at the US Open speaks out.



“Yes, I took it. Yes, I did it quickly. But as I’ve always said, life is first come, first served… If you were faster, you would have it… I remind you that insulting a public… pic.twitter.com/lEaX9BxkPJ — FearBuck (@FearedBuck) August 31, 2025

US Open: Ποιος είναι ο Πολωνός CEO με το κλεμμένο καπέλο

Ο Πολωνός σταρ του τένις επιβεβαίωσε στη New York Post ότι ο άνδρας, στο επίμαχο βίντεο, είναι ο Piotr Szczerek, ένας από τους χορηγούς του και Διευθύνων Σύμβουλος της Drogbruk, ενώ στάθηκε στο συμβάν.

«Προφανώς πρόκειται περί σύγχυσης. Έδινα το καπέλα, αλλά έκανα πολλά και ταυτόχρονα πράγματα μετά τον αγώνα μου, ενώ ήμουν αρκετά κουρασμένα και ταυτόχρονα ενθουσιασμένος για τη νίκη μου. Είχα νεκρό βλέμμα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είμαι σίγουρος ότι και εκείνος (σ.σ. εννοεί τον Szczerek) θα έκανε ό,τι έκανε εν βρασμώ» εξήγησε ο τενίστας για τον χορηγό του.

Ο Στσέρεκ φέρεται να ίδρυσε και να είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας πλακόστρωσης Drogbruk. Μετά το περιστατικό στον αγώνα τένις, χρήστης «κατακεραύνωσαν» την επιχείρησή του με αρνητικές κριτικές στο Google.

Πάντως, ο ίδιος μετά τον σάλο με το κλεμμένο καπέλο, ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε πως το επέστρεψε στο παιδί.

Polish business executive Piotr Szczerek, CEO of paving firm Drogbruk,



has been identified as the individual who grabbed a hat intended for a young fan during tennis star Kamil Majchrzak’s US Open celebration.



The incident, which sparked global outrage, saw Szczerek swiftly… pic.twitter.com/kB3KUjJqcT — Adv. M.R.Mishra (@mrmishraadv) August 31, 2025