Ποιος κυβερνά το Ιράν: Μυστήριο γύρω από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Η CIA αποκωδικοποιεί τα ίχνη του

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον ρόλο και την κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς η απουσία του από δημόσια εμφάνιση ακόμη και κατά τον εορτασμό του Nowruz εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την υγεία και την επιρροή του.

Παρά την ανάδειξή του στη θέση του ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο ίδιος περιορίστηκε σε γραπτό μήνυμα, χωρίς καμία οπτική παρουσία. Αυτό έχει σημάνει συναγερμό σε υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η CIA και η Mossad, που προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είναι σε θέση να ασκεί ουσιαστική εξουσία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Axios.

Διαβάστε επίσης: Σε κρίσιμη καμπή οι επιχειρήσεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής - Live οι εξελίξεις

Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι παραμένει εν ζωή, πληροφορίες για σοβαρό τραυματισμό, αλλά και η αδυναμία ακόμη και για μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, ενισχύουν τα σενάρια περί περιορισμένης λειτουργικότητας. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο λαμβάνει ο ίδιος κρίσιμες αποφάσεις.

Ο θάνατος Λαριτζανί

Το τοπίο περιπλέκεται περαιτέρω μετά την εξόντωση κορυφαίων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος, όπως ο Αλί Λαριτζανί, γεγονός που έχει εντείνει το κενό εξουσίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να ενισχύει τον ρόλο του και να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας εξουσίας.

Παράλληλα, η κατάσταση απασχολεί και την ηγεσία των Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ενημερώνεται τακτικά για τις εξελίξεις, ενώ παραμένει ασαφές ποιος έχει τον πραγματικό έλεγχο στην Τεχεράνη.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την αστάθεια, δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις άμεσης κατάρρευσης του καθεστώτος. Ωστόσο, η απουσία ξεκάθαρης ηγεσίας, σε συνδυασμό με τις εξωτερικές πιέσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση ή ακόμη και σε σκληρότερη γραμμή εξουσίας.